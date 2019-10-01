Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi açıldı

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan: - "Eğitim, araştırma ve geliştirmede mükemmeli yakalamak için canla başla çalışıyoruz" - "Merkezimizin açılışıyla beraber hayırseverliği, herkesin üstüne vazife edinmesi gerektiğini, fark yaratabileceği bir a

Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi açıldı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, "Eğitim, araştırma ve geliştirmede mükemmeli yakalamak için canla başla çalışıyoruz." dedi.

Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi (KUSİTHAM) açıldı. Açılışa Koç Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Umran İnan, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem ve Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım katıldı.

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnan, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, Koç Üniversitesi'nde 7 bin öğrenci olduğunu belirterek, "Bugün bir araya gelme vesilemiz olan hayırseverlik merkezi ile bugüne kadarki çalışmalarımızı bir adım öteye taşıyarak sivil toplumun ve hayırseverliğin gelişimine büyük katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Merkezimizin açılışıyla beraber hayırseverliği, herkesin üstüne vazife edinmesi gerektiğini, fark yaratabileceği bir alan olduğunu göstermeye çalışacağız." dedi.

Gerek eğitimde gerekse bilim üretmede mükemmeli yakalamak için canla başla çalıştıklarını ifade eden İnan, "Kurucularımızın, merhum Vehbi Koç'un bize sağladığı kaynakları Türkiye ve insanlık için, dünya için en iyi şekilde değerlendirmek bizim görevimiz." diye konuştu.

Tüm yaptıklarının arkasında heyecanlarının yattığını dile getiren İnan, Vehbi Koç Vakfı'nın 50. yılında da bu üniversiteyi olağanüstü bir şekilde desteklediğini kaydetti.

İnan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu üniversite, araştırma ve geliştirmede öne çıkmıştır. YÖK'ün karnelerinde araştırma ve geliştirmede Türkiye'nin en iyi üniversitesi olarak tezahür ettik. Dolayısıyla bu da bizi olağanüstü şekilde memnun etti. 7 tane fakültemiz var. Her birinde en üst düzeyde eğitim ve araştırma faaliyetleri yapmaktayız. Disiplinler arası bir mükemmellik ile yönetiyoruz. Geçen sene haziran ayında bin 100 öğrencimizi mezun ettik. Bunların yüzde 30'u çift ana dal yapmışlar. Yani, ikinci bir heyecanın peşindeler. Bu muhteşem bir şey..."


- "Özel vakıflar yasasının çıkması tam 20 yıl aldı"


Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel de Vehbi Koç Vakfı'nın 50. yılında, Türkiye'nin kalkınmasında çok önemli bir yeri olan sivil toplum alanında herkesin eksikliğini hissettiği araştırma ve eğitim faaliyetlerini yürütecek olan Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi'nin açılışını yapıyor olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu ifade etti.

Merhum Vehbi Koç'un, özel bir vakıf fikrini aklına koyduğunu belirten Arsel, özel bir vakfın kurulabilmesi için özel vakıf yasasının çıkması gerektiğini, merhum Vehbi Koç'un yasanın çıkması için çok uğraştığını söyledi.

Arsel, "Özel vakıflar yasasının çıkması tam 20 yıl aldı. Aslında bir bakıma 1967 yılında yeni vakıf yasasının çıkması ile birlikte Türkiye'deki sivil toplumun kaderi değişmiş oldu. Böylece Vehbi Koç Vakfı, Türkiye'nin ilk özel vakfı olarak kuruldu." dedi.


- "Türkiye'de 80 civarında vakıf üniversitesi var"


Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem ise Türkiye'de 80 civarında vakıf üniversitesi olduğunu aktararak, "Bugün burada hayırseverlik ve araştırma merkezi adı altında kalıcı bir merkez kuruluyor. Bu gerçekten takdire şayan, en azından kendi adıma sevindiğimi ifade edebileceğim bir gelişme. Burada hem hayırseverlik anlamında hem hayır yapma anlamında hem de vakıf ve STK konusunda birçok araştırma yapılacağına inanıyorum." diye konuştu.

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım, son rakamlara göre Türkiye'de 200 üniversite bulunduğunu ve yılda 2 bin konuda araştırma olduğunu bildirdi.

Verilen bilgiye göre, KUSİTHAM, iktisat, işletme, siyaset bilimi, sosyoloji, hukuk ve tarih alanlarını bir araya getirerek disiplinler arası bilimsel çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirmeyi, evrensel ölçekte bilimsel katkı sağlamayı, eğitim faaliyetlerinde bulunmayı, araştırmaları desteklemeyi, bilimsel yayınlar yapmayı, sivil toplum yapısının anlaşılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.


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