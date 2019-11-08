Koç Holding, konsolide bazda 3,3 milyar TL net dönem karı elde etti

Koç Holding, 2019 yılının 9 ayında konsolide bazda toplam 114 milyar TL gelir elde ederken, 3,3 milyar TL konsolide ana ortaklık payı net dönem karı gerçekleştirdi - Koç Holding Üst Yöneticisi Levent Çakıroğlu: - "Son 5 yılda gerçekleştirdiğimiz kombine b

Koç Holding, konsolide bazda 3,3 milyar TL net dönem karı elde etti
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Koç Holding, 2019 yılının 9 ayında konsolide bazda toplam 114 milyar TL gelir elde ederken, 3,3 milyar TL konsolide ana ortaklık payı net dönem karı gerçekleştirdi.

Holdingden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, tüm dünyada zorlu ekonomik koşulların ve belirsizliklerin hakim olduğu bir dönemden geçildiğini belirtti.

Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Ticaret savaşları, Brexit belirsizliği ve artan jeopolitik riskler, 2019'da dünya ekonomisinde belirgin bir yavaşlamaya neden oldu. Koç Topluluğu olarak yılın 9 ayında disiplinli yönetim anlayışımız, sağlam bilançomuz, dengeli portföy yapımız, kuvvetli bayi teşkilatımız ve tedarik zincirimizin de katkısıyla güçlü konumumuzu sürdürdük. 2016 yılından bu yana yürüttüğümüz Dijital Dönüşüm Programımız ile küresel rekabet gücümüzü artırıyoruz. Yatırımlarımıza aralıksız devam ederken, ihracat performansımız ile ekonomimize katkı sağlıyoruz. Uzun vadeli değer yaratma hedefimiz ve küresel vizyonumuz doğrultusunda Topluluğumuzu kararlılıkla ileri taşıyoruz."

Aralıksız sürdürdükleri yatırımların faaliyetlerine ivme kazandırdığını ve ihracat performansları ile Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini kaydeden Çakıroğlu, uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdükleri yatırımların, Türkiye'ye ve Türk insanına duydukları güvenin en büyük göstergesi olduğunu belirtti.


- "Son 5 yılda gerçekleştirdiğimiz kombine bazda yatırım miktarı 38 milyar TL'ye ulaştı"


Çakıroğlu, "Koç Topluluğu olarak yılın 9 ayında gerçekleştirdiğimiz 5,8 milyar TL'lik kombine yatırım ile birlikte son 5 yılda gerçekleştirdiğimiz kombine bazda yatırım miktarı 38 milyar TL'ye ulaştı. Topluluk şirketlerimiz, Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştirerek dış ticaret açığındaki iyileşmede önemli rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Tüpraş'ın, özelleştirme sonrasındaki 13 yılda yaklaşık 6,5 milyar dolar yatırım yaptığını kaydeden Çakıroğlu, "9 aylık üretim miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 21,2 milyon tona ulaşan Tüpraş, ülkemizin akaryakıt ihtiyacını karşılamayı sürdürdü. Uluslararası pazar fırsatlarını da yakından takip eden Tüpraş, 2019 yılında faaliyete geçen Londra Ticaret Ofisi ile ithalat ve ihracat operasyonlarını destekleyerek tedarik zinciri ve satış faaliyetlerinden ek değer yaratmayı hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çakıroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otomotiv sektörüne baktığımızda, son aylarda faizler ve enflasyondaki aşağı yönlü eğilimin iç talebi hareketlendirdiğini gördük. Tofaş’ta küresel pazarlar için geliştirilen Fiat Egea, yılın 9 ayında otomotiv pazarında en çok tercih edilen model oldu. Tofaş, Egea ailesi için 2020 sonuna kadar gerçekleştireceği 225 milyon dolarlık yenileme yatırımı kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Ülkemizin ihracat şampiyonu Ford Otosan ise 9 ayda 248 bin adet ihracat gerçekleştirerek tarihinin en yüksek ihracat hacmine ulaştı.

Diğer yandan Arçelik, Beko markası ile Ocak-Ağustos 2019 döneminde Doğu Avrupa pazarında 1. sırada, Batı Avrupa’da 2. sırada yer almaya devam ederken, Güney Afrika ve Romanya'daki pazar liderliğini de korudu. Türkiye'de de pazar payını artıran Arçelik'in, 9 aylık dönemdeki konsolide cirosu bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 21 arttı. Arçelik, finansal ve operasyonel başarılarının yanı sıra bir ilki daha gerçekleştirerek dünya çapında firmaların sürdürülebilirlik performansını değerlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde sektör lideri seçildi."

Yılın ikinci yarısında 21 ülkeden 39 bankanın katılımı ile 950 milyon dolar sendikasyon kredisi sağlayan Yapı Kredi'nin bu işlemle uluslararası piyasalarda Türkiye'ye ve bankalarına duyulan güveni bir kez daha teyit ettiğini belirten Çakıroğlu, "1 milyar doların üzerinde talebin geldiği işlem, yılın ikinci yarısında alınan sendikasyon kredileri arasında en yüksek katılımcıya sahip oldu. Yapı Kredi, bu sendikasyon kredisi ile daha da çeşitlendirdiği kaynaklarını, önümüzdeki dönemde özellikle dış ticaretin finansmanı için de kullanarak ihracatı desteklemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.


- "Dünyanın En İyi İşverenleri listesinde 59 basamak yükselerek 35. sırada yer aldık"


Koç Holding CEO'su Çakıroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her fırsatta vurguladığımız gibi çalışmalarımızı itibar ve topluma hizmet odaklı bir Topluluk olmanın getirdiği sorumlulukla yürütüyoruz. Yönetim felsefemizin merkezinde insan kaynağımız yer alıyor. Forbes'in geçtiğimiz günlerde açıkladığı Dünyanın En İyi İşverenleri listesinde 59 basamak yükselerek 35. sırada yer aldık. Bu küresel listede ilk 100'de yer alarak, ülkemizi temsil eden tek şirket olduk. Diğer yandan Vehbi Koç Vakfı, kuruluşunun 50. yılında ülkemize kazandırdığı onlarca eserin ve on binlerce öğrenciye verdiği desteğin haklı gururunu uluslararası düzeyde önemli bir ödülle taçlandırdı. 70 yıldır faaliyet gösteren The American Turkish Society'nin Küresel Hayırseverlik Ödülü’ne, Vehbi Koç Vakfı layık görüldü.

Son olarak, geçtiğimiz gün tek kullanımlık plastik tüketimine 2020 sonuna kadar son vereceğimiz yönündeki taahhüdümüzü kamuoyuyla paylaştık. 21. yüzyılda iklim değişikliği ile birlikte en önemli çevre sorunları arasında gösterilen bu plastik atık sorununun çözümüne yönelik Koç Topluluğu olarak kararlılığımızı ortaya koyduk. Sürdürülebilirlik gündemimizde önemli yer tutuyor. Bu alandaki performansımızı da her geçen gün daha da geliştiriyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla ülke ekonomimizin yanı sıra toplumsal gelişime de destek olmaya devam ediyoruz."

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