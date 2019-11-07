Koç Holding, 2020 sonuna kadar tek kullanımlık plastik tüketimine son verecek

Koç Holding Üst Yöneticisi Levent Çakıroğlu: - "90 bini aşkın çalışma arkadaşımızın yer aldığı tüm Koç Topluluğu şirketleri ve kuruluşları olarak 2020 sonuna kadar tek kullanımlık plastik tüketimine son vereceğimizi taahhüt ediyoruz" - "Öncelikle tek kull

Koç Holding, 2020 sonuna kadar tek kullanımlık plastik tüketimine son verecek
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Koç Holding, 2020 sonuna kadar tek kullanımlık plastik tüketimine son verecek.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, plastik kullanımı, 21. yüzyılda iklim değişikliği ile birlikte en önemli çevre sorunları arasında gösteriliyor, insan sağlığına, çevreye ve ekonomiye zarar veriyor. Tek kullanımlık plastiklerden vazgeçilmesi ise plastik tüketiminin ve buna bağlı kirliliğin azaltılması yolunda atılacak ilk adım olarak kabul ediliyor.

2016 yılında plastik üretimi yıllık 396 milyon tona ulaşırken, bu rakam dünya üzerinde her bir insan başına 53 kilogram plastiğe karşılık geliyor. Günümüzde, çevreyi ve insan sağlığını tehdit eden plastik atığın neredeyse yarısından fazlasının tek kullanımlık ve son 20 yılda üretilmiş olması ise dikkati çekiyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve Koç Holding’in 2007-2026 yılları arasında ana sponsorluğunu üstlendiği İstanbul Bienali, bu yılki temasını okyanuslarda yüzen devasa atık yığınına bilim çevrelerinin verdiği isim olan "Yedinci Kıta"dan aldı. Bireyleri, sanat aracılığıyla plastik tüketimi konusunda kendilerini daha fazla sorgulamaya ve bu konuda cesur adımlar atmaya davet eden 16. İstanbul Bienali sonrasında Koç Holding, bu konuda dikkati çeken bir adım attı.

Bugünü önemli bir başlangıç noktası olarak gördüklerini belirten Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, tek kullanımlık plastik tüketimine yönelik taahhütlerini Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl ve İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol'un da katıldığı toplantı ile açıkladı.


- "Şimdiden 400 bini aşkın ziyaretçinin bienali deneyimlemiş olmasını çok önemli buluyorum"


Bağlarbaşı'ndaki Koç Topluluğu Spor Kulübü'nde düzenlenen toplantıda konuşan Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu olarak kuruluşlarından bu yana ekonomik ve toplumsal kalkınmayı bir bütün olarak gören bir yaklaşımla çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul Bienali ile ülkemizin kültür ve sanat yaşamının gelişimine katkı sağlıyor olmaktan ötürü de çok mutluyuz. 2007-2026 sponsoru olarak desteklediğimiz İstanbul Bienali, adeta artık kentimizin kültür-sanat yaşamının vazgeçilmez bir parçası. Dünyanın en önemli çağdaş sanat etkinlikleri arasında yer alıyor. Bugüne kadar verdiğimiz destekler ile bienalin tüm ziyaretçiler için ücretsiz bir sergi haline getirilmesine ve bu sayede rekor sayıda sanatseverin ziyaret edebilmesine imkan tanıdık. Bu yıl da bienal, 10 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Şimdiden 400 bini aşkın ziyaretçinin İstanbul Bienali’ni deneyimlemiş olmasını çok önemli buluyorum. Henüz ziyaret etmemiş olan herkesin de hafta sonu planlarına bienal mekanlarını eklemesini öneriyorum."


- "Bireyler kadar kurumların da harekete geçmesi büyük önem taşıyor"


Koç Topluluğu olarak Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkı sağlamak, gelecek kuşaklara kalıcı bir iz bırakmak adına önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini aktaran Çakıroğlu, 2026 yılına kadar ana sponsorluğunu üstlendikleri İstanbul Bienali'nin, bu yıl çok önemli küresel bir meseleye dikkati çektiğini vurguladı.

Çakıroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yılki temasını Pasifik Okyanusu'nun ortasında bulunan devasa plastik atık yığınından alan ‘Yedinci Kıta’yı maalesef insan kaynaklı atıklar oluşturuyor. Küresel çözüm bekleyen en önemli sorunlarımızın başında gelen bu soruna dikkat çeken İstanbul Bienali, her birimizi bir kez daha tüketim alışkanlıklarımızla ve alışkanlıklarımızın tüm dünyadaki canlılar üzerindeki etkisiyle yüzleştirdi. Plastik atıkların deniz ekosistemlerini bozarak canlıların doğal yaşam alanlarını nasıl etkilediğini, biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olduğunu, bir kez daha tüm vahametiyle fark ettik. Kullanımı ortalama 12 dakika süren bir plastiğin parçalanması, doğada yüzlerce yıl zaman alırken, bu konuda en az bireyler kadar kurumların da harekete geçmesi büyük önem taşıyor. Pasifik Okyanusu'nun ortasında bulunan bu plastik yığınının büyüklüğünün 3 milyon metrekareden fazla olduğu biliniyor. Miktar anlamında başa çıkılamayacak bir büyüklüğe dönüşen plastik kirliliği, çevre ve insan sağlığını tehdit ediyor.

İnsanlığın kendi eliyle, tek yaşam kaynağı olan dünyaya verdiği büyük zararın geleceğimizi nasıl tehdit ettiğini anlatmak için herhalde sanat şüphesiz çok etkili bir araç. İstanbul Bienali'nin dikkat çektiği bu küresel mesele bir süredir Koç Topluluğu olarak gündemimizde yer alıyor. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte Koç Topluluğu şirketlerinin de gücünü arkamıza alarak bu konuda çözüme katkı sağlayacak adımlar atmaya kararlıyız. Bu amaçla tek kullanımlık plastikleri önemli bir başlangıç noktası olarak gördük ve tüm Koç Topluluğu'nu kapsayan bir taahhüt oluşturduk."


- "Dönüşümü 90 bini aşkın çalışanımızla hayata geçirebileceğimizin farkındayız"


Levent Çakıroğlu, önümüzdeki bir yıl içinde bu taahhüdü gerçekleştirmeye yönelik bir dizi çalışmayı aynı anda başlatacaklarını belirterek, taahhütlerine ilişkin, "90 bini aşkın çalışma arkadaşımızın yer aldığı tüm Koç Topluluğu şirketleri ve kuruluşları olarak 2020 sonuna kadar tek kullanımlık plastik tüketimine son vereceğimizi taahhüt ediyoruz. Öncelikle tek kullanımlık plastiklerin yerine kullanılabilecek alternatifleri belirleyecek, yeniden kullanımı ve geri dönüşümü artıracağız. Belirlediğimiz hedefe yönelik performansımızı düzenli olarak takip edecek, gözden geçirecek, iyileştirme çalışmaları yapacak ve gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız. Dönüşümü 90 bini aşkın çalışma arkadaşımız ile birlikte hayata geçirebileceğimizin farkındayız. Bu doğrultuda, topluluk içi eğitim ve iletişim çalışmaları gerçekleştirecek, kurum içi sahiplenmeyi artıracağız." ifadelerini kullandı.

Tek kullanımlık plastik tüketimine yönelik davranış değişikliğinin Koç Topluluğu çalışanlarından başlayarak onların ailelerine ve toplumun daha geniş kesimlerine dalga dalga yayılmasını umduklarını aktaran Çakıroğlu, "Bu taahhüt sadece bir başlangıç. Önümüzdeki dönemde plastiğe yönelik çalışmalarımızın kapsamını daha da genişleteceğiz. Halen Koç Topluluğu şirketlerinde plastik kullanımının azaltılmasından plastiğe alternatif üretmeye veya döngüsel sistemler kurmaya kadar farklı odak alanlarında çalışmalar mevcut. Odağımıza bu çalışmaların yaygınlaşması ve hızlanmasını alacak, bu kapsamda bir yol haritası geliştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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