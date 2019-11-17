Kırmızı et üretiminde 'büyüme' stratejisi

Kırmızı et üretiminin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hayvancılık işletme ölçeklerinin büyütülmesi ve uzmanlaşmanın sağlanmasına yönelik destek modelleri hayata geçirilecek.

Kırmızı et üretiminde 'büyüme' stratejisi
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı, et arzının artırılarak üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalara ek olarak yeni stratejileri uygulamaya koymaya hazırlanıyor.

AA muhabirinin, Bakanlık ve Türkiye İstatistik Kurumu verileri ile 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, büyükbaş hayvan varlığının çoğaltılması ve kırmızı et üretiminin artırılması amacıyla kısa vadeli çözüm olarak yapılan ithalat yerine, yurt içinde üretim sürdürülebilir şekilde geliştirilecek. Bu doğrultuda hayvancılık işletme ölçeklerinin büyütülmesi ve uzmanlaşmanın sağlanması yönünde destek modellerinin uygulamaya konulması planlanıyor.

Özellikle etçi ve kombine tip sığır yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasına yönelik destekleme programlarında değişiklikler öngörülüyor.

Sığırlarda üremeye bağlı kayıpların azaltılması ve suni tohumlama sonucu doğan etçi, kombine ırklar ve bunların melez oranlarının artırılması amacıyla buzağı, aşı ve hastalıktan ari işletme desteklerinin kriterleri yeniden belirlenecek ve destek tutarları artırılacak.

İlk buzağılama yaşı ve iki buzağılama arası süreye uyum hususu destekleme ödemelerinden yararlanabilmenin ön koşulu olarak belirlenecek.

Sığır etine ikame olabilecek koyun ve keçi arzının artırılması için de çalışmalar yoğunlaştırılacak.

Kırmızı et üretiminde artış hedefi

Uygulamaya konulacak stratejiyle kırmızı et üretiminde artış sağlanması ve ihtiyacın yurt içinden karşılanması hedefleniyor. 10 yıllık verilere bakıldığında, özellikle sığır etinde üretim öne çıkarken, diğer kırmızı et kaynakları sınırlı artış bekleniyor.

Türkiye'de 2010 yılında 780 bin 719 ton olan toplam kırmızı et üretimi, geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 43,3 artışla 1 milyon 118 bin 695 tona yükseldi. 10 yıllık dönemde toplam kırmızı et üretimi 10 milyon tona yaklaştı. Bunun yüzde 87,3'ünden fazlasını sığır eti, yüzde 10,1'ini koyun, yüzde 2,5'ini keçi eti oluşturdu. Manda eti üretimi ise az miktarda gerçekleşti.

10 yıl öncesine göre sığır eti üretimi yüzde 62,2 artışla 618 bin 583 tondan 2018 sonu itibarıyla 1 milyon 3 bin 859 tona çıktı. Bu yılın 9 aylık döneminde de 813 bin ton sığır eti üretimi kayıtlara geçti.

Keçi eti üretimi 2010 yılına göre yüzde 41,1 azalarak 23 bin 61 tondan geçen yıl sonu itibarıyla 13 bin 603 tona, koyun eti üretimi yüzde 25,7 düşüşle 135 bin 688 tondan 100 bin 831 tona ve manda eti üretimi yüzde 88,1 azalışla 3 bin 387 tondan 402 tona geriledi.

Bu yılın 9 aylık döneminde ise koyun ve keçi eti üretiminde geçen yılın aynı dönemine göre artışlar dikkati çekti.

2010-2019 dönemini kapsayan 10 yılda kırmızı et üretim verileri şöyle (ton):

Keçi etiKoyun etiManda etiSığır etiToplam201023.061 135.688 3.387 618.583 780.719 201123.318 107.076 1.615 644.906 776.915 201217.430 97.334 1.736 799.344 915.844 201323.554 102.943 336 869.292 996.125 201426.770 98.977 525 882.000 1.008.272 201533.990 100.021 326 1.014.925 1.149.262 201631.011 82.485 351 1.059.196 1.173.043 201737.525 100.058 1.339 987.481 1.126.403 201813.603 100.831 402 1.003.859 1.118.695 2019 (9 ay)13.568 83.258 73 813.004 909.903
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...
Osman Çullu Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası Isparta'da başladı
Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarından çok özel fotoğraflar!
Isparta'da Biyonik El Geliştirildi
Isparta Valisi Seymenoğlu, Keçiborlu'da
Yöresel ve doğal lezzetler Kolancı Şarküteri'de
​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı
Isparta Tarımının En Prestijli Organizasyonu 15 YaşındaISPARTA TARIMININ EN PRESTİJLİ ORGANİZASYONU 15 YAŞINDA
Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını Açtı
ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...
Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!
İZRO'dan Isparta Gezisi... İzmir'den ilimize yerli turist gelecek
Isparta'da ​Kadınlar Emeklerini Kazanca Çevirebilecek
Isparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar Yükseliyor
KIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDA
Spor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Isparta'da
Bitkisel Üretim Desteklemeleri Tebliği Yayınlandı
Dikkat! Isparta'da göllerde kerevit av yasağı başladı
Erdoğan imzaladı: Sözleşmeli personellerle ilgili yeni düzenleme! Yeniden hizmete alınacak
Isparta'da 400.326 Dekar Tarım Arazisi Sulandı
Burdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandı
ISPARTA'DA ATATÜRK'Ü ANMA KOŞUSU'NDA BÜYÜK BAŞARI
GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…
Aranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Önder Şekerleme AVM 3. Şubesini YenilediÖnder Şekerleme AVM 3. Şubesini Yeniledi12 Kasım 2019
Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını AçtıIsparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını Açtı14 Kasım 2019
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla BuluştuYalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu11 Kasım 2019
GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR… GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…12 Kasım 2019
ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...14 Kasım 2019
Isparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildiIsparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildi11 Kasım 2019
Ispartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildiIspartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildi11 Kasım 2019
TED Isparta Koleji'nde 10 Kasım Anma ProgramıTED Isparta Koleji'nde 10 Kasım Anma Programı10 Kasım 2019
İndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilirİndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilir11 Kasım 2019
Eğirdir Elması Mehmetçiklerimize UlaştıEğirdir Elması Mehmetçiklerimize Ulaştı10 Kasım 2019
RTÜK harekete geçti! Ekrana yemek ayarıRTÜK harekete geçti! Ekrana yemek ayarı11 Kasım 2019
Spor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldıSpor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldı13 Kasım 2019
KIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDAKIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDA13 Kasım 2019
Burdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandıBurdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandı12 Kasım 2019
81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor12 Kasım 2019
Aranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladıAranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladı12 Kasım 2019
Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!14 Kasım 2019
e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!12 Kasım 2019
Isparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar YükseliyorIsparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar Yükseliyor14 Kasım 2019
Keçiborlu'da Fidanlar Toprakla BuluştuKeçiborlu'da Fidanlar Toprakla Buluştu11 Kasım 2019