Kiğılı'dan "İndirim Günleri" kampanyasına özel web sitesi

İSTANBUL - Kiğılı, "İndirim Günleri" kapsamında sunduğu "gozukaraindirim.com" sitesiyle, müşterilerine oyun deneyimi yaşatarak, indirim kuponları dağıtıyor. Kiğılı'dan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi vizyonu ve dünya standartla

Kiğılı'dan "İndirim Günleri" kampanyasına özel web sitesi
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Kiğılı, "İndirim Günleri" kapsamında sunduğu "gozukaraindirim.com" sitesiyle, müşterilerine oyun deneyimi yaşatarak, indirim kuponları dağıtıyor.

Kiğılı'dan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi vizyonu ve dünya standartlarındaki koleksiyonları ile kentli profesyonellerin vazgeçilmezi olan Kiğılı, sektörde ezber bozan adımlarına devam ediyor.

Alışverişi, oyun deneyimine dönüştüren sitede, tüketiciler, Kiğılı'nın son yıllarda dönüşen ve gençleşen yeni kreasyonuna ekonomik fiyatlarla erişim fırsatı yakalıyor.

Kiğılı'nın indirim günleri öncesinde tüketicilere kod kazanma fırsatı sunan "gozukaraindirim.com" sitesinde başlatılan kampanya, kısa sürede büyük ilgi görmeyi başardı.

4 günde 60 bini aşkın tekil kullanıcı ziyareti alan siteyle şu ana kadar 9 bin kişi indirim kodu aldı. Kampanya kapsamında kaydını yaptırıp aktif indirim kodunu alan ziyaretçiler, aldıkları kodları 22 Kasım-8 Aralık'ta Kiğılı mağazalarından ve kigili.com'dan yapacakları alışverişlerde kullanarak indirimlerden faydalanabilecek.

"Gözü Kara İndirim" ile gardırobunu yenilemek isteyenler için Kiğılı yeni sezona özel indirim fırsatı ve çok sayıda seçenek de sunuyor.

Kiğılı'da, özel koleksiyon içerisinde, gömlekten trikoya, pantolondan, monta, parfümden çeşitli aksesuarlara kadar şıklık ve zarafeti bir arada sunan ürünler bulunuyor.

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