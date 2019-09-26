"Katılım bankacılığı başarılı büyüme grafiğini sürdürüyor"

Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Ahmet Albayrak: -“Katılım bankacılığı sektörünün başarılı büyüme grafiğinin bu yılın ilk yarısında da devam ettiğini görüyoruz" -“Haziran 2019 verilerine göre 239,6 mi

"Katılım bankacılığı başarılı büyüme grafiğini sürdürüyor"
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

LONDRA (AA) - GÖKHAN KURTARAN - Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Ahmet Albayrak, “Katılım bankacılığı sektörünün başarılı büyüme grafiğinin bu yılın ilk yarısında da devam ettiğini görüyoruz.” dedi.

Londra’da düzenlenen ve dünyanın en büyük bankacılık etkinliklerinden olan Sibos Konferansı kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Albayrak, “Katılım bankacılığı sektörünün başarılı büyüme grafiğinin bu yılın ilk yarısında da devam ettiğini görüyoruz. Haziran 2019 verilerine göre 239,6 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşan katılım bankaları, bankacılık sektörü aktif büyüklük pazar payını da yüzde 5,66 seviyesine çıkardı. Bu oranın artırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Katılım bankalarının reel ekonominin desteklenmesi ve büyümenin finansmanına ihtiyaç duyulan her alanda katkı sağlamaya devam edeceğini belirten Albayrak, “Özellikle KOBİ’lerin dış ticaret finansmanı ve bireysel müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümler sunularak bu alanlarda sektörden alınan payların artmasını bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.

Albayrak konuşmasına şöyle devam etti:

“Diğer yandan katılım bankacılığı, faiz nedeniyle klasik bankalara gitmeyen fonların ekonomiye kazandırılmasına olanak tanırken tasarruf sahiplerinin de fonlarını faizsiz olarak güvenle saklamalarına ve değerlendirmelerine imkân tanıyor. Atıl fonların yatırım olarak ekonomiye kazandırılması ülkemiz için büyük önem teşkil ediyor. Bunu da katılım bankacılığının çok ciddi bir başarısı olarak değerlendirebiliriz.”

Katılım bankacılığının Türkiye’de toplumun her kesimine hitap ettiğinin altını çizen Albayrak, “Katılım bankacılığı, varlığa dayalı yapısı, müşterilerini taşıyamayacağı borca teşvik etmemesi ve müşterisiyle beraber büyüme olarak adlandırabileceğimiz finansman modelleriyle yalnızca faiz hassasiyeti olan kişilere değil, toplumun her kesimine hitap ediyor.” dedi.

Albayrak, “Burada bize düşen, müşteri ihtiyaç ve deneyimlerini gözeterek yeniliklere devam ederken tam olarak nasıl bir misyon üstlendiğimizi de toplumumuza daha iyi izah etmek olacaktır. Her mecrada, toplumun bütüncül faydasına nasıl hizmet ettiğimize dair bilgilendirmeler yapmak ve iş modellerimizin toplumun farklı gelir grupları arasındaki farkları derinleştirici değil, bilakis yakınlaştırıcı etkilerini daha iyi anlatmak önümüzdeki dönemde her zamankinden daha önemli diyebiliriz.” dedi.


- KT Bank AG Almanya’da büyüyor


Kuveyt Türk olarak yurt dışındaki faaliyetlerini Bahreyn şubesi ve bankanın yüzde 100 iştiraki olan Almanya’daki KT Bank AG ile sürdürdüğünü belirten Albayrak, “KT Bank AG, Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tam mülkiyetli iştiraki ve Avro Bölgesine giriş kapısıdır. KT Bank AG, Kıta Avrupası’nda İslami esaslarla faaliyet gösteren ilk tam teşekküllü banka olarak faizsiz katılım bankacılığının öncü ve ilk kuruluşu sıfatıyla 2015 yılında faaliyetlerine başladı.” ifadelerini kullandı.

Bankanın Avro Bölgesi’nin finans başkenti olan Almanya Frankfurt’ta bulunduğunun altını çizen Albayrak, Berlin, Frankfurt, Mannheim ve Köln şubelerinin ardından Münih’te açılacak beşinci şubenin açılması için çalışmalarını sürdüğünü söyledi.

Albayrak, "Faizsiz bankacılık iş modeline göre faaliyet gösteren KT Bank AG, online ve dijital kanallarla 52 farklı ülkeden (Avrupa Birliği, Türkiye ve Körfez Arap İşbirliği - GCC Bölgesi) 18 binin adedin üzerinde müşteriye hesap açtı. Yurt dışında öncelikli olarak müşteri sayısının artırılması hedefleniyor. Orta ve uzun vadede ise diğer Avrupa ülkelerinde faizsiz finansal sisteme ve katılım bankacılığı hizmet modeline erişimin artırılması hedefleniyor." yorumunu yaptı.

Albayrak, KT Bank AG’nin 18 bin 300’ün üzerinde müşteriye ulaştığını, bankanın mevduat hacminin 393 milyon avro, finansman hacminin 276 milyon avro ve aktif büyüklüğünün ise 530 milyon avro olduğunu söyledi.

Bankanın Avrupa’nın yanı sıra Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesiyle de çok iyi bağlara sahip olduğunu belirten Albayrak, “KT Bank, ülkeye sağlam bir şekilde bağlanmış köklü yatırımlarla Almanya’ya katma değer sağlıyor. KT Bank AG sürdürülebilir kârlılığı da temsil ediyor.” dedi.


- “Önceliğimiz reel ekonominin desteklenmesi

Bu yılın Yeni Ekonomi Programı’nda öngörüldüğü üzere bir dengelenme yılı olduğunu belirten Albayrak, Kuveyt Türk olarak ana önceliklerinin reel ekonomiyi desteklemek ve büyümenin finansmanına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Albayrak, “Döviz kurlarının bu süreçte yukarıda olması ülke olarak ihracatımızı olumlu etkiledi, özellikle turizm gelirlerini artırdı. Bu açıdan bakıldığında ihracat ve istihdam artırıcı sektörlerin fonlanmasına katkı sunmayı ve proje finansmanlarında daha fazla yer almayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

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