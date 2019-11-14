İSTANBUL - Karmod, Fransa'da 2. Lise okul projesini tamamlayarak teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ülkenin Amboise şehrinde bulunan Leonardo da Vinci Lisesi'ne Yeni Nesil Konteyner sistemiyle ek okul binası inşa edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, AB standartlarına haiz yapılarıyla Fransa'da 2. Avrupa genelinde de 3. okul projesini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ön üretimli yapı avantajıyla 300 metrekare büyüklükte 100 öğrencinin eğitim göreceği okulu 8 gün gibi kısa bir sürede kullanıma hazır teslim ettiklerini belirten Öztürk, "Yeni Nesil Konteyner modelimiz son dönemde Avrupa ülkelerinde okul projelerinde de tercih görmeye başladı. Son iki yılda 2’si Fransa’da, 1’i de Malta’da olmak üzere kıtada 3. okul projesini de tamamladık. Tamamen vidalı ve geçmeli sisteme sahip konteyner ürünlerimiz yapı güvenliğinin yanı sıra yüksek izolasyon, çürüme yapmaz uzun yıllar dayanım gibi üstünlüklere sahip. Leonardo da Vinci Okulu’nun elektrik ve su armatürlerine varıncaya kadar kullanılan tüm malzemeleri Türkiye’de üretilenlerden kullanıldı. Bina girişi ve içerisinde engelli kullanımı da düşünülerek özel uygulumalar gerçekleştirildi." değerlendirmesinde bulundu.