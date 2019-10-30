İSTANBUL - Karmod, Doğu Afrika ülkelerinden Cibuti'de Sheraton Grup için resort evler kurdu.

Karmod'un açıklamasına göre, şirket, Sheraton'un, Cibuti'nin Arta semtindeki otel yerleşkesi içerisinde hafif çelik sistemle 4 ev inşa etti. Evler, 45 günde kurularak kullanıma hazır hale getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, son dönemde çelik sistemli konutlarının Afrika'da turizm sektöründe hizmet veren firmalarca da tercih edilmeye başlandığını bildirdi.

Kolay kurulum ve uzun ömür avantajlarına sahip evlerinin Sheraton gibi sektöründe öne çıkan bir marka tarafından tercih edilmesinin kendileri için önemli olduğuna dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Mayısta Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da yine aynı tarz bir proje gerçekleştirmiştik. 2016'da da Libya'da 29 konutluk bir tatil köyü projesini tamamlamıştık. Son dönemde kıta genelinde turizm yatırımcılarından otel ve tatil köyü projleri için talepler alıyoruz. Konutlarımız, uzun ömürlü oluşu, yapı güvenliğiyle beraber demonte sistemiyle kurulumunun kısa sürede tamamlanabilmesi gibi önemli avantajlarıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor. Özellikle yapı imkanlarının sınırlı olduğu bölgelerde kısa sürede yatırımlarını kara dönüştürebiliyorlar. Karmod ev modelimiz her yönüyle onlara çok cazip geliyor."

Öztürk, Sheraton otel zinciri için gerçekleştirdikleri bu projede hafif çelik Karmod ev modeliyle 2+1 planlı her biri 79 metrekarelik 4 adet resort konutu tamamlayarak teslim ettiklerini, kullanıma hazır olan konutların yakın zamanda müşterilerine hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.



