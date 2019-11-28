Kara Şahin 'Türk aklı' ile uçacak

Türk savunma sanayisi şirketleri tarafından yüksek yerlilik oranıyla üretilecek T70 Genel Maksat Helikopteri, 2020'de test uçuşlarına, 2021'de teslimata başlayacak.

Kara Şahin 'Türk aklı' ile uçacak
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - T70 Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında, milli yazılım ve donanımlarla yüzde 95 yerlilikte üretilecek genel maksat helikopteri hem Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak hem de 1,5 milyar dolarlık ihracata kapı açacak.

Anadolu Ajansı, geçtiğimiz günlerde hangardan çıkış etkinliği düzenlenen T70 helikopterini görüntülerken, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ve ASELSAN yetkilileri, programa ilişkin açıklamalarda bulundu.

TUSAŞ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Kemal Yıllıkçı, AA muhabirine, Türkiye'nin son dönemde savunma sanayisinde önemli gelişme gösterdiğini söyledi.

Helikopter platformlarına yönelik çalışmalar kapsamında 53'üncü Atak helikopterini güvenlik güçlerine teslim ettiklerini belirten Yıllıkçı, ayrıca Gökbey Helikopteri Projesi'nin planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.

T70 Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında T70 helikopterlerinin Sikorsky lisansı altında yüzde 95'e varan yerlilikle üretileceğini ifade eden Yıllıkçı, "Pazartesi günü hangardan çıkan seri üretim hattının ilk helikopteriyle programda önemli bir adım attık. Bu programın en önemli noktalarından bir tanesi üzerindeki seyrüsefer, harekat kontrol, haberleşme gibi aviyonik ve ekipmanların ASELSAN tarafından donanım ve yazılımlarıyla milli ve yerli olarak geliştirilmesi, bunları helikoptere birlikte entegre etmemiz olacak." dedi.

"Kara Şahin"in 1970'li yılların ortasından itibaren Sikorsky tarafından askeri tehdit ortamlarına yakın destek verebilecek çok amaçlı ve üstün özellikli askeri genel maksat helikopteri olarak tasarlanıp üretildiğini hatırlatan Yıllıkçı, "Kara Şahin, sahada yaklaşık 10 milyon emniyetli uçuşla 28 ülkede başarıyla kullanılıyor. Türkiye, ABD'den sonra dünyada en büyük ikinci Kara Şahin filosuna sahip ülke." diye konuştu.

"2020 zorlu ve yoğun geçecek"

Yıllıkçı, helikopterin 1980'den bu yana Türkiye'de güvenlik güçleri tarafından başarıyla kullanıldığını ve halen 140 helikopterin envanterde yer aldığını aktardı.

Bu helikopterlerle güvenlik güçlerinin çok farklı koşullarda başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğine işaret eden Yıllıkçı, şu değerlendirmede bulundu:

"T70 Genel Maksat Helikopter Programı ile ülkemizin envanterinde bulunan 140 helikoptere ilave olarak 109 helikopter bize özgü üretilecek. Lisans sahibi Sikorsky firması, bu konfigürasyondan 109 helikopterin üçüncü ülkelere satışına yönelik yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ihracat taahhüdünde bulunmuştur. Program TUSAŞ'ın ana yükleniciliğinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, ASELSAN, TEI, Alp Havacılık ve diğer alt yüklenici firmalarla başarılı şekilde devam ediyor."

ASELSAN'ın helikopter için en gelişmiş aviyonik sistemleri üreteceğini vurgulayan Yıllıkçı, "Teknik performansların ötesinde, donanım ve yazılım olarak bize ait olduğu için hiçbir şekilde karıştırılamaz, müdahale edilemez. Helikopterimiz çok güvenli şekilde operasyon gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.

İlk seri üretim helikopterinin hangardan çıktığını, Sikorsky'nin sağladığı bir prototip üzerinde ASELSAN'da aviyonik sistemlerin entegrasyon ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını anlatan Yıllıkçı, 2020 yılında bir dizi kalifikasyon ve sertifikasyon çalışması ile test uçuşlarının gerçekleştirileceğini söyledi.

Yıllıkçı, şu bilgileri verdi:

"2021'de kalifikasyonu bitirip seri üretimden çıkan helikopterlerimizin teslimatına başlamamız gerekiyor. Çalışmalarımız başarılı şekilde devam ediyor. 2020 yılı zorlu ve yoğun geçecek. Bu helikopterleri tek tek uçurmak, sertifikasyon, kalifikasyon kolay bir şey değil fakat 2021'den itibaren hızlı şekilde, 2023'te 36 helikopter hedefiyle teslimat yapmayı planlıyoruz."

"Piyasaya girmek için önemli"

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Sezai Elagöz de projenin milli anlamda çok önemli bir proje olduğunu söyledi.

Projede her ne kadar lisans altında üretim yapılsa da aviyonik denilen uçuş sistemi ve uçuşla ilgili tüm sistemlerin, donanımların ASELSAN tarafından sağlanacağını vurgulayan Elagöz, "Kritik görev, seyrüsefer, haberleşme ve elektronik harp sistemleri tamamen ASELSAN tarafından özgün olarak geliştiriliyor. Bu sistemin beyni millileştiriliyor. Dolayısıyla bu çok önemli. Bunu da ASELSAN üstlenmiş vaziyette." dedi.

ASELSAN'daki prototipe şirket tarafından geliştirilen sistemlerin entegre edildiğini dile getiren Elagöz, testler biter bitmez ilk uçuşa geçileceğini belirtti.

ASELSAN'ın T70 için geliştirdiği sistem ve donanımların Sikorsky gibi yetkin bir firmanın denetim ve testlerinden geçecek olmasının ayrı bir önem taşıdığına işaret eden Elagöz, 109 ve daha fazla helikopterin üçüncü ülkelere satışında milli ürünlerin yer alacak olmasının da projeyi daha anlamlı hale getirdiğini vurguladı.

Alagöz, "ASELSAN'ın milli telsiz sistemlerini alan ülkeler belli bir süre sonra etkin kullanım için uçuş sistemleri başta olmak üzere başka sistemleri de alıyor. Dolayısıyla bu tür gelişmeler piyasaya girmek için önemli adımlar. Bu adımı da TUSAŞ sayesinde gerçekleştirmiş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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