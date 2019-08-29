BAKA Yönetim Kurulu Antalya'da toplandı

- Antalya Valisi Münir Karaloğlu:

- "Bu sene hem Isparta'daki gül ve lavanta hem de Burdur'daki Salda Gölü birleşerek güzel destinasyon oldu. Turizmde bunların meyvelerini toplamaya başladık"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Bu sene hem Isparta'daki gül ve lavanta hem de Burdur'daki Salda Gölü birleşerek güzel destinasyon oldu. Turizmde bunların meyvelerini toplamaya başladık." dedi.

Karaloğlu başkanlığında valilik binasında gerçekleştirilen Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu Toplantısı'na, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yönetim kurulunda öncelikle kurum içi işlerin konuşulacağını belirten Karaloğlu, Antalya'da yapılacak fuarlara katılım konusunda kararlar alacaklarını söyledi.

Son dönemde Isparta ve Burdur'un turizm destinasyonunda güzel gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Karaloğlu, "Bu sene hem Isparta'daki gül ve lavanta hem de Burdur'daki Salda Gölü birleşerek güzel destinasyon oldu. Turizmde bunların meyvelerini toplamaya başladık. Demek ki bir şeyler yapınca karşılığı oluyor. Biz üç senedir belki her toplantıda neredeyse ajansımızla bunları konuştuk." diye konuştu.

Karaloğlu, gelecek dönemlerde ajans olarak bireysel başvurulardan çok toplumun genelini ilgilendiren projelere ağırlık vereceklerini ifade etti.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek kara bağlanmasının ardından sona erdi.



ANTALYA (AA) -

