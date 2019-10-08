Kahve Dünyası’nda fastPay ile ışık hızında avantajlı ödeme dönemi

DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan: - "Dijitaldeki temel stratejilerimizden biri olan ‘müşterinin olduğu yerde hazır bulunmak’ ilkemize dayanarak, insanların günlük hayatının pek çok alanına dokuna

Kahve Dünyası’nda fastPay ile ışık hızında avantajlı ödeme dönemi
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - DenizBank, Türkiye’nin 36 ilinde hizmet sunan Kahve Dünyası ile cep telefonundan temassız ödeme kolaylığı sağlayan bir iş birliği gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DenizBank müşterisi olsun olmasın herkesin faydalanabileceği fastPay ile cüzdan taşıma derdi olmadan, nakit paraya ihtiyaç duymadan, sadece cep telefonunu yan çevirip, ekranda çıkan QR kodu (Kare Kod) okutarak 200’ü aşkın Kahve Dünyası mağazasında ödeme yapmak mümkün olacak.

Anlaşma kapsamında ek olarak fastPay ile yapılacak ilk alışverişte 10 TL kullanıcılara hediye edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan, dijital uygulamaları geliştirmeye başladıkları 2012 yılından bu yana her zaman müşteriyi merkezde konumlayan bir strateji uyguladıklarını dile getirerek, inovasyonu müşterileri olsun veya olmasın herkese kolaylık sağlamak için ürettiklerini bildirdi.

Özdoğan, şunları kaydetti:

"Dijitaldeki temel stratejilerimizden biri olan ‘müşterinin olduğu yerde hazır bulunmak’ ilkemize dayanarak, insanların günlük hayatının pek çok alanına dokunan, yaşam kalitesine katkı sağlayan proje ve iş birliklerini hayata geçiriyoruz. Söz konusu çalışmalarımızla, dijital dönüşümü “fijital” yani fiziksel ve dijital kanalların entegre kullanıldığı alanlarda başarı ile ortaya koyduğumuza inanıyoruz. Yeni anlaşmamızla birlikte ülke çapında 200’ü aşkın Kahve Dünyası mağazasında nakitsiz ödeme dönemini başlatıyoruz.

Artık insanlarımız yapacakları alışverişlerinde fastPay ile cüzdan taşımadan, para üstü beklemeden, adeta kasadan ürün geçirir gibi telefonlarını yan çevirip kare kodu okutarak güvenle ödeme yapabilecekler. 2015 yılında yine Kahve Dünyası ile Beacon teknolojisini bir mağaza zincirinde müşterilerimizin kullanımına ilk kez sunmuştuk. İnsanlarımızın değişen alışkanlıklarını doğru okuyarak, hizmet yelpazemizi genişleterek ilerlemeyi sürdüreceğiz."

Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç ise Türkiye’nin 36 ilinde 200’ü aşkın mağaza ile coğrafi penetrasyonu en yüksek kahve ve çikolata zinciri olarak her gün 100 bini aşkın misafiri ağırladıklarını ifade etti.

Altınkılıç, “Kahve Dünyası olarak trendleri ve değişen tüketici davranışlarını yakından takip ediyor, bu doğrultuda lezzetlerimizin yanında dijitalleşme odağında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla da kaliteli hizmet vermeye odaklanıyoruz. DenizBank, daha önce de teknoloji odaklı ortak bir projeyi hayata geçirdiğimizden dolayı, bu alandaki çalışmalarını yakından takip ettiğimiz bir kurum. fastPay teknolojisi çerçevesindeki yeni iş birliğimizle bu kez de misafirlerimizin kolay ve zahmetsiz şekilde ödeme yapmasına olanak tanıyacağımız için mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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