"İyi günlerin beklediğini müjdeliyorum"

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: - "Özellikle Türk lirasına sahip çıkmanız gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu sayede de bizi inşallah ihracat alanında da Türkiye'nin ekonomisinin gelişmesi alanında da iyi günlerin beklediğini müjdeliyorum" - "Faizlerdeki d

"İyi günlerin beklediğini müjdeliyorum"
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

KAHRAMANMARAŞ - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Özellikle Türk lirasına sahip çıkmanız gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu sayede de bizi inşallah ihracat alanında da Türkiye'nin ekonomisinin gelişmesi alanında da iyi günlerin beklediğini müjdeliyorum." dedi.

Akben, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanlığınca bir tesiste düzenlenen 4. Uluslararası Tekstil Zirvesi Galası'nda yaptığı konuşmada, dünyanın önemli bir siyasi ve ekonomik çalkantıdan geçtiğini söyledi.

Dünyada ekonomiyi etkileyen birçok unsur bulunduğuna dikkati çeken Akben, "Türkiye bütün bu olumsuzların arasından, bütün bu dünyada meydana gelen olumsuz tablodan çok şükür ki çok fazla hasar, çok fazla yaralanmadan bugünlere geldi. Buna katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi rekabet ortamında dijital teknoloji, yapay zeka ve teknolojik yatırımların beklediğini dile getiren Akben, şöyle konuştu:

"Bizim artık dijital tarafta, teknoloji tarafında yatırımlarımızı gözden geçirmemiz lazım. Yaptığımız işleri, emek yoğundan teknoloji yoğuna getirmemiz lazım. Ürünlerimizin kalitesini dünyada rakipleriyle rekabette boy ölçüşür hale getirmemiz lazım. Bizi bu alanda büyük bir rekabet bekliyor. Sadece bizim gibi gelişmekte olan ülkeler değil aynı zamanda gelişmiş ülkeler de bu rekabette bizi bekliyor. Biliyoruz ki, Avrupa Birliği tekstil ürünlerinin en büyük ithalatçısı ama Çin'den sonra biz önemli bir pay alıyoruz. Bangladeş var. Bangladeş ile Türkiye'yi bir kıyasladığımızda bizim herhalde daha yukarıda olmamız lazım. Teknolojik açıdan, Avrupa'ya yakınlık açısından, konumumuz açısından daha önemli bir yerde olmamız lazım."

Ülkenin önünün açık olduğunu belirten Akben, "Faizlerdeki düşmeyle, enflasyondaki düşmeyle artık sizlerin yatırımlarına devam etmesini diliyorum." dedi ve bu fırsatın değerlendirilmesini istedi.

Şu anda Türk varlıklarının çok ucuz bir seviyede olduğunu belirten Akben, şöyle devam etti:

"Bu seviyeler önemli. Bunları değerlendirmek lazım. Hem yatırım açısından hem de elimizdeki yatırımların daha etkin kullanılması açısından işlerimizi gözden geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Daha yerli daha milli sanayi ve üretim konusunda da bir çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Türk lirasına sahip çıkmanız gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu sayede de bizi inşallah ihracat alanında da Türkiye'nin ekonomisinin gelişmesi alanında da iyi günlerin beklediğini müjdeliyorum."

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da 4. Uluslararası Tekstil Zirvesi'nin tekstil kenti Kahramanmaraş'ta yapılmasının önemine dikkat çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Türkiye'nin dünya tekstil ihracatı sıralamasında 10 milyar dolarlık ihracatı ile 6'ıncı sırada, 6 milyar dolarlık ithalatıyla da 10'uncu sırada yer aldığını hatırlatarak, Kahramanmaraş'ın ise Türkiye'de tekstil sektöründe ithal eden iller sıralamasında 600 milyondan fazla büyüklüğü ile 5'inci sırada yer aldığını kaydetti.

KMTSO Başkanı Serdar Zabun da Kahramanmaraş'ın bugün Türkiye'nin en güçlü ekonomilerinden biri olduğunu, aktif büyüklüğü ve 5 milyar dolar sanayi üretimiyle ülkenin gücüne güç kattığını vurguladı.

Konuşmaların ardından KMTSO Başkanı Zabun ve Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a, Maraş işi sırma işlemeli Mustafa Kemal Atatürk tablosu hediye etti.

Daha sonra Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ünlü dondurma ustası Erdal Kanbur'un gösterisini izleyip, satırla dondurma kesti.


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