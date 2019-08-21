İTİCÜ İşletme Fakültesi'nde doluluk oranı yüzde 100 oldu

İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüner Şencan: - "YKS yerleştirme sonuçlarına göre fakültemiz bünyesindeki 10 bölümün tüm kontenjanları doldu. 23 Ağustos'a kadar gerçekleştirilecek kayıtların ardından bu tescillenecek"

İTİCÜ İşletme Fakültesi'nde doluluk oranı yüzde 100 oldu
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ) İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüner Şencan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre fakülteleri bünyesindeki 10 bölümün tüm kontenjanlarının dolduğunu, 23 Ağustos'a kadar gerçekleştirilecek kayıtların ardından bunun tescilleneceğini bildirdi.

Şencan, yaptığı yazılı açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) belirlediği puan aralıklarına göre İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni tercih ederek yerleşen tüm öğrencileri, bölümlerine kaydolmak üzere üniversiteye davet etti.

Teknolojik ilerlemeler ve yeni eğitim yöntemleri doğrultusunda güncelledikleri ders içerikleri ile yeni akademik yıla hazır olduklarını aktaran Şencan, İTİCÜ'nün akademik gücü ve iş dünyası ile iç içe olması bakımından tercih edilirlikte üst sıralarda yer aldığını anlattı.

Şencan, öğrencileri zorunlu ve gönüllü stajlarda desteklediklerini, onların iş hayatlarına başlangıç noktalarında tecrübe kazanmalarını sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Fakültemizde mesleki seminer dersleri, Banka Uygulama Şubesi, BISTLAB gibi laboratuvar uygulamalarıyla öğrencilerimiz iş dünyasındaki hareketliliği gerçek zamanlı olarak görebilmektedirler. Ayrıca her bir öğrencimiz, ilgilendikleri sektörün önemli yöneticileriyle irtibat halindeler.

Derslerde ve etkinliklerde onlarla bir araya gelip, deneyimlerinden faydalanabiliyor, kariyer fırsatlarına ulaşabiliyorlar. Ticaret Uygulama Okulları (TUYO) projesi ile öğrencilerimiz, ticaretin nabzının attığı Tahtakale, Doğubank, Laleli, Perşembe Pazarı, Mahmutpaşa ve Kapalıçarşı'da uygulamalı eğitimler alabiliyor.”

- "En büyük destekçimiz İTO"

Şencan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile gerçekleştirdikleri iş birliği kapsamında farklı projeleri devreye aldıklarını belirterek, "Girişimci Koçluğu Projesi, İhracata İlk Adım Projesi ve İTO Fuar Takımı Projesi bunlardan sadece birkaçı. Öğrencilerimiz, bölümlerine göre ilerlemek istedikleri meslek tercihlerinden yola çıkarak projelerde yer alıyor. İTO da her projemizde bizlere destek oluyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, YKS sonuçlarına göre 2019-2020 akademik yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin doluluk oranının lisans programlarında yüzde 91,50 olarak gerçekleştiği, yüzde 100 doluluk oranına işletme ve hukuk fakültelerinin ulaştığı bilgisi yer aldı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Süper indirimler geliyor! Tabloya bak, hesabını yap
Isparta'da şehre örnek sokak uygulaması
MEMUR-SEN'DEN ZAM AÇIKLAMASI 2019
Isparta Merkez'de elektrik kesintileri olacak
ISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLER
Isparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuru
​Tabakhane Camiinin çevre düzenlemesini Isparta Belediyesi yapacak
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
PROJE BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN 23 AĞUSTOS 2019
Yeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtım
Isparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndü
Isparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarı
ÖDÜLLÜ 4 MEVSİM ISPARTA FOTOĞRAF YARIŞMASI
Isparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu hafta
Isparta'da kötü koku sorunu vaadi yerine geliyor!
Isparta’da FETÖ/PDY operasyonu
Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 2019
Isparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladı
Isparta'da muhtarlara deprem eğitimi
Isparta'da Jandarmadan Trafik Tedbirleri 2019
Isparta'da yasa dışı silah operasyonu...
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! bugün başladı
Geliri olmayana devletten destek
Isparta'da cinayet
Isparta Valiliği'nden önemli duyuru
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da cinayetIsparta'da cinayet15 Ağustos 2019
Yüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğulduYüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğuldu14 Ağustos 2019
Geliri olmayana devletten destekGeliri olmayana devletten destek16 Ağustos 2019
Isparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarıIsparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarı19 Ağustos 2019
Isparta'da midibüs devrildi: 8 yaralıIsparta'da midibüs devrildi: 8 yaralı15 Ağustos 2019
Isparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndüIsparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndü19 Ağustos 2019
Isparta’da FETÖ/PDY operasyonuIsparta’da FETÖ/PDY operasyonu16 Ağustos 2019
Isparta Valiliği'nden önemli duyuruIsparta Valiliği'nden önemli duyuru15 Ağustos 2019
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralıBurdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı19 Ağustos 2019
Bayramda torunun torununu görmenin mutluluğunu yaşadıBayramda torunun torununu görmenin mutluluğunu yaşadı14 Ağustos 2019
Sıfır araba boyalı çıktı! Mahkemeden emsal karar!Sıfır araba boyalı çıktı! Mahkemeden emsal karar!14 Ağustos 2019
Burdur'da otomobil devrildi: 1'i ağır 2 yaralıBurdur'da otomobil devrildi: 1'i ağır 2 yaralı16 Ağustos 2019
Isparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu haftaIsparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu hafta18 Ağustos 2019
Şarkıcı Bergen mezarı başında anıldıŞarkıcı Bergen mezarı başında anıldı14 Ağustos 2019
Isparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladıIsparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladı16 Ağustos 2019
Başkan'dan üniversiteyi kazanan öğrencilere önemli uyarı! Başkan'dan üniversiteyi kazanan öğrencilere önemli uyarı! 14 Ağustos 2019
Yeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtımYeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtım19 Ağustos 2019
Isparta'da Jandarmadan Trafik Tedbirleri 2019Isparta'da Jandarmadan Trafik Tedbirleri 201916 Ağustos 2019
Isparta'da kötü koku sorunu vaadi yerine geliyor!Isparta'da kötü koku sorunu vaadi yerine geliyor!17 Ağustos 2019
Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 2019Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 201916 Ağustos 2019