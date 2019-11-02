İtalyan Fiat ve Fransız PSA birleşme görüşmeleri

Fiat Chrysler Automobiles ve Fransız PSA Grubu, küresel ölçekte her iki şirketin yüzde 50 paya sahip olacağı yeni bir grubun kurulması için görüşmelerin devam ettiğini duyurdu

İtalyan Fiat ve Fransız PSA birleşme görüşmeleri
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu, birleşmek için plan yaptıklarını açıkladı.

FCA ve PSA'dan yapılan ortak açıklamaya göre, görüşmeler yüzde 50 Groupe PSA hissesine ve yüzde 50 FCA hissesine sahip, küresel ölçek ve kaynaklarla yeni bir ortak girişimin oluşmasını amaçlıyor. Böylece, yeni ortak girişim, bağlanabilirlik, elektrikli araçlara geçiş, paylaşım ve otonom sürüş de dahil olmak üzere hızla değişen bir dünyada inovasyonu teşvik etmek ve bu zorlukları hız ve sermaye verimliliği ile karşılamak için güçlü küresel Ar-Ge ayak izi ve ekosisteminden yararlanacak.

Açıklamaya göre, önerilen ortak girişim Magneti Marelli ve Faurecia hariç 2018 rakamlarına göre yaklaşık 170 milyar avro gelir, 11 milyar avro tekrarlayan faaliyet karı ve satış adedi (8,7 milyon araç) açısından en büyük 4. küresel OEM’i yaratacak. İşlemden kaynaklanan değer kazanımının, araç platformları, aktarma organları ve teknolojideki büyük ölçekli yatırımlar için kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılması ve ortak girişimin yeni ölçeği ile oluşan gelişmiş satın alma kabiliyeti olmak üzere yarattığı sinerjinin yıllık yaklaşık 3,7 milyar avro olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu tahminler herhangi bir tesis kapanışına dayanmıyor.

Hedeflerin yüzde 80’inin 4 yıl sonunda sağlanacağının öngörüldüğü bildirilen açıklamaya göre, hedeflere ulaşmanın toplam maliyetinin 2,8 milyar avro olduğu tahmin ediliyor. Birleşme halinde, her bir şirketin hissedarları yeni ortak girişimin öz kaynaklarının yüzde 50'sine sahip olacak ve birleşmeden doğan faydaları eşit olarak paylaşacak. Birleşme, Hollandalı bir ana şirket altında gerçekleşecek ve yeni şirketin yönetim yapısı katkıda bulunan hissedarlar arasında dengelenmiş olacak ve yöneticilerin çoğunluğu bağımsız olacak. Kurul 11 üyeden oluşacak. Beş kurul üyesi FCA (Başkan olarak John Elkann dahil) ve beş kurul üyesi Groupe PSA (Kıdemli Bağımsız Direktör ve Başkan Yardımcısı dahil) tarafından aday gösterilecek. Carlos Tavares beş yıllık ilk dönemde İcra Kurulu Başkanı olarak görev alacak ve aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olacak.

Açıklamaya göre, yeni grubun Hollanda merkezli ana şirketi Euronext (Paris), İtalya Borsası (Milan) ve New York Menkul Kıymetler Borsasına kote olacak ve Fransa, İtalya ve ABD olmak üzere yönetim ofisleriyle faaliyet gösterecek.

Yeni ortak girişimin tüzüğü, sadakat programı çerçevesinde genel kurulda hissedarlar tarafından kullanılan toplam oyların yüzde 30'unun tek bir hissedara verilmemesini öngörüyor. Ayrıca, mevcut çifte oy haklarının devredilmemesi ve birleşme tamamlandıktan sonraki üç yıllık bir sürenin sonunda yeni çifte oy haklarının oluşması öngörülüyor.

EXOR N.V., Bpifrance Participations SA, DFG ve Peugeot Ailesi'nin hisselerinin askıya alınması birleşme tamamlandıktan sonraki 7 yıl süreyle geçerli olacak. EXOR, Bpifrance Participations ve Peugeot Ailesi hisse senetlerine 3 yıllık bir blok uygulanacak. Ancak bir istisna olarak Peugeot Ailesi'nin kapanışını izleyen ilk 3 yılda payını, sadece Bpifrance Participations ve DFG'den pay alarak yüzde 2,5'e kadar artırmasına izin verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe PSA İcra Kurulu Başkanı Carlos Tavares, “Bu birleşme, tüm paydaşlara önemli bir değer katacak ve ortak girişim için parlak bir gelecek yaratacak. Mike ile yapmış olduğumuz çalışmalardan memnunum ve birlikte harika bir şirket kurmak için onunla çalışmaktan çok mutlu olacağım.” ifadelerini kullandı.

FCA Ceo'su Mike Manley de “Endüstriye yön verecek böylesine önemli bir ortak girişimde Carlos ve ekibi ile birlikte çalışma fırsatı yakalamak beni çok mutlu etti. Groupe PSA ile uzun ve bir başarılı iş birliği geçmişimiz var ve böylesine harika bir ekiple birlikte dünya standartlarında küresel bir ulaşım şirketi yaratabileceğimize inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.


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