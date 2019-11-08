İSTANBUL - İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, “Bugün İslam âleminde değerler azaldıysa bunun nedeni Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s) yolundan uzaklaştığımız içindir” dedi.

Kopuz, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.s.) yeryüzünü teşriflerinin yıl dönümü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, insanlığa rehber olarak gönderilen Peygamberimizin gelişiyle insanlığın hak, hukuk ve ahlakla tekrar buluştuğunu belirtti.

Kopuz, Peygamberimizin gelişinden evvel korkunç bir cahiliye devri yaşandığını ifade ederek şunları kaydetti:

"İslam ile şereflenen insanları, cahiliye devrinden Asr-ı Saadet’e sevgili Peygamberimiz taşımıştır. Bugün ise İslam âlemine baktığımızda yine cahiliye devrine benzer manzaraları görüyorsak, bunun tek nedeni Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s.) yolundan, dolayısıyla da İslam’dan uzaklaşıldığı içindir. Bilim ve teknolojinin öncülüğünü yapan, refah içinde yaşayan, hak, hukuk ve adaletin hüküm sürdüğü bir İslam dünyası ancak Peygamberimize yaklaşmakla mümkün olacaktır. Bu münevver gecenin, tüm İslam âleminin kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle milletimizin ve İslam âleminin mevlit kandilini tebrik eder, Mevlid-i Nebi’nin birlik, beraberlik, kardeşlik duygularımızı pekiştirerek, İslam dünyasının dirilişine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederim”

