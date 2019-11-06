İSTANBUL - Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz, şu anda Türkiye limanlarına en çok uğrayan uluslararası kruvaziyer turizm şirketi olduklarını belirterek, "İstanbul'a 3 yıl aranın ardından tekrar döndük. Kasım sonuna kadar 3 sefer daha yapacağız." dedi.

İstanbul, cruise gemilerinin tarihi yarımadada boy verdiği eski görüntülerine yeniden kavuştu. İstanbul çıkışlı turlarına yeniden başlayan Celestyal Cruises'in yeni dönem planları, Sarayburnu Limanı'nda gemide düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Alnıtemiz, Atina'nın Pire Limanı'ndan hareket ederek dün öğle saatlerinde İstanbul'a gelen Celestyal Crystal'ı Türk basın mensupları ile buluşturmak istediklerini söyledi.

3 hafta önce operasyona başladıklarını ve üçüncü seferi gerçekleştirdiklerini aktaran Alnıtemiz, gelecek 3 hafta boyunca da, kasım sonuna kadar, İstanbul'a uğrayacaklarını bildirdi.

Alnıtemiz, gelecek yıl için İstanbul'u programlarına aldıklarını, Galataport İstanbul'a taşınacaklarını belirterek, operasyonlarının nisanda başlayacağını, nisan, mayıs ve ekim aylarında Crystal'ın tekrar İstanbul'a geleceğini anlattı.

Dünyada kruvaziyer turist sayısının 2018'de 28,5 milyon yolcuya ulaştığını aktaran Alnıtemiz, son 5 yılda yüzde 20'lik büyüme yakalandığını, bu yıl 30 milyon yolcuyu geçecek gibi göründüğünü söyledi.

Alnıtemiz, kruvaziyer turizm sektöründe her yıl inanılmaz yatırımlar yapıldığını, gelecek 5 yılda 50 milyar dolarlık yatırım planlandığını ifade ederek, 200 bin yeni yatak kapasiteli 50 yeni geminin pazara girmesinin beklendiğini kaydetti.

Kruvaziyer turizmin gerçekleştirildiği cruise gemilerinin ülkelerin ekonomisine katkısına değinen Alnıtemiz, mürettebatı ile birlikte 4 bin kişilik geminin tek seferde bir limana 700 bin dolarlık ekonomik katkı sağladığını söyledi.





- "Cruise yolcularının yüzde 50'si ABD'li"





Özgü Alnıtemiz, kruvaziyer turistlerin yüzde 50'ye yakın kısmını ABD'lilerin oluşturduğunu, ABD'lileri, Avrupa, Asya Pasifik, Güney Amerika ülke vatandaşlarının takip ettiğini bildirdi.

En fazla sirkülasyonun olduğu ve geminin uğradığı lokasyonun Karayipler olduğunu vurgulayan Alnıtemiz, Karayipler'i, Akdeniz, Avrupa ve Kuzey Avrupa kıyılarının izlediğini, Çin'in pazarda çok hızlı büyüdüğünü söyledi.

Alnıtemiz, pazarın ekonomik anlamda her segmente hitap edebildiğini belirterek, kruvaziyerde tavsiye, erişilebilirlik, farklı eğlence imkanlarının bulunması ve özel etkinliklerin düzenlenmesi gibi kriterlerin tercih sebebi oluğunu anlattı.

Kruvaziyerle tanıştıktan sonra insanların bu turizm çeşidini arkadaşlarına tavsiye ettiğini dile getiren Alnıtemiz, memnuniyet oranının özellikle kendi firmalarında yüksek olduğunu kaydetti.





- "Türkiye'de kruvaziyer turizm tekrar yükselişe geçti"





Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Alnıtemiz, Türkiye'ye gelen kruvaziyer gemilerinin sayısının 2015'te bin 456'ya kadar çıktığını, turist sayısının da 1,9 milyona ulaştığını bildirdi.

Geçen yıl gelen gemi sayısının 247'ye, yolcu sayısının ise 213 bine kadar düştüğünü aktaran Alnıtemiz, 2019'da tablonun olumlu yönde ilerlediğini, eylül sonu itibarıyla 271 geminin Türkiye limanlarına uğradığını, uğrak mekanın ağırlıklı olarak Kuşadası olduğunu söyledi.

Alnıtemiz, toplam Türk cruise yolcu sayısının 80 bin olduğunu, bu kişilerin en çok Yunanistan'ı ziyaret ettiğini bildirdi.

Cruise seyahatlerine en çok talebin İzmir'den geldiğini ifade eden Alnıtemiz, İzmir'i, İstanbul'un takip ettiğini ancak Anadolu illerinin de burada bir ağırlığı olduğunu söyledi.





- "4 yıl sonra İstanbul'a döndük"





Özgü Alnıtemiz, Celestyal Cruises'in şu anda iki gemiyle operasyon yaptığını belirterek, filolarını daha da büyüteceklerini, bin 200 çalışanlarının bulunduğunu, 11 ülkede ofis olduğunu anlattı.

Misafirlerinin yüzde 32'sinin ABD ve Kanada bölgesinden olduğunu aktaran Alnıtemiz, Güney Amerika'nın yüzde 10'luk pay aldığını, Güney Amerika'yı, İspanya, Portekiz, Türkiye ve Yunanistan'ın takip ettiğini bildirdi.

Alnıtemiz, "Celestyal Crystal" isimli gemilerinin 3 yıl sonra İstanbul'a döndüğünü, bu yıl son 3 haftada 3 ayrı sefer gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Eclectic Aegean" adını verdikleri İstanbul çıkışlı turlarının kasım sonuna kadar haftada bir defa olmak üzere devam edeceğini bildiren Alnıtemiz, geminin her salı günü Atina'nın Pire Limanı'ndan hareket ederek çarşamba günleri öğle saatlerinde İstanbul'a varacağını anlattı.

Alnıtemiz, Crystal'ın, çoğunluğu Amerikalı bin 200 yabancı yolcusuyla Sarayburnu'na demirleyeceğini aktararak, şunları kaydetti:

"İstanbul’da bir günden fazla konaklama yaparken, yabancı yolcularımız Kapalıçarşı, tarihi yarımada ve Boğaz turlarına katılacaklar. Celestyal Crystal, buradan biniş yapacak yolcularını da alarak çarşamba akşamları rotasını önce Çanakkale'ye, sonra Yunan adalarına çevirecek. Önce Volos’a uğrayacak; sonra da sırasıyla Santorini, Mikonos, Girit ve Atina..."





- "İstanbul Boğazı'nda bu gemileri tekrar görmek harika"





Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Alnıtemiz, şu anda Türkiye limanlarına en çok uğrayan uluslararası cruise şirketi olduklarını belirterek, geçen yıl Türkiye limanlarına 104 kez demirlediklerini, gelecek yıl için 108 kez planladıklarını, İstanbul'a nisan, mayıs ve ekim aylarında uğrayacaklarını anlattı.

Galataport İstanbul açıldığında bu limana gelen ilk gemilerden birisinin yine Celestyal Cruises olacağını vurgulayan Alnıtemiz, yeni liman ve yeni havaalanıyla birlikte İstanbul'un gökyüzüyle denizin buluşma noktası olacağını ve önemli bir hub haline geleceğini söyledi.

Alnıtemiz, yeni rotalar ve sektördeki altyapının gelişmesiyle kruvaziyer turizmin Türkiye'de yükselişini sürdüreceğini ifade ederek, ülkenin, bu alanda önemli bir gelecek vadettiğini bildirdi.

Bu yıl üçüncü seferlerini gerçekleştirdiklerini anımsatan Alnıtemiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul Boğazı'nda bu gemileri tekrar görmek harika... Kasım sonuna kadar 3 sefer daha yapacağız. Bu yıl toplamda yapacağımız 104 seferde Türkiye'ye 120 bin yolcu getirmiş olacağız. Bu yolcular, aşağı yukarı 25 milyon avro döviz bırakmış olacak. Gelecek yıl yapacağımız 108 seferde 130 bin yolcu getirmeyi ve 30 milyon avroluk bir döviz bırakılmasını hedefliyoruz. 2020'de İstanbul'a yapacağımız 8 seferle misafirlerimizi Galataport'ta ağırlayacağız."





- "İstanbul, kruvaziyer için önemli bir destinasyon"





Özgü Alnıtemiz, İstanbul'un, kruvaziyer turizmi için çok önemli bir destinasyon olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye limanlarının olmadığı bir Akdeniz programının cazibesi yok. Gemi şirketleri ve liman işletmeleri de Türkiye'nin tekrar rotaya dahil olmasını istiyor. İstanbul da hem kruvaziyer turizm hem de bu gemilere dahil olmak için çok önemli bir lokasyon. İstanbul, yeni havalimanı sayesinde bu gemilerle seyahat edecek kişilerin buluşma noktası olması konusunda çok önemli mesafe kaydetti."