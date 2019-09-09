İSTANBUL - İstanbul İhracatçı Birliklerinden (İİB), yapılan açıklamaya göre, İstanbul ihracatçıları, yakaladığı ihracat artış ivmesini sürdürüyor.

İİB, bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliği ile ağustosta 533 milyon doların üzerinde ihracat yaparak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5'lik artış yakaladı. İİB, 2019'un 8 ayında ise ihracatında yüzde 3'lük artış sağlayarak 4 milyar 700 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İİB, ağustosta başta Norveç, Irak, ABD, Birleşik Krallık ve Almanya olmak üzere 180'e yakın ülkeye ihracat yaptı. İhracatta değer bazında Norveç'e feribot ve diğer gemi tipleri, Irak'a kümes hayvanları ve mobilya, ABD'ye şekerli mamuller, çikolata, kağıt ve karton ürünleri, Birleşik Krallık'a kağıt, karton ve şekerli mamuller, Almanya'ya ise fındık, mobilya ve kağıt-karton ön plana çıktı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, geçen ay 143 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artış sağladı.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ağustosta geçen yılın ayını dönemine göre ihracatını yüzde 2 artırarak 133 milyon dolara çıkardı.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, geçen ay 110 milyon dolarlık ihracat yaptı. Birlik, ihracatını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,7 arttırdı.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, ağustosta 54 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 32 artışla yaklaşık 28 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, geçen ay 21 milyon doların üzerinde ihracata imza attı.

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği de 8 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

"Eylül ayı için de ihracat artışı öngörüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Cem Seven, İstanbul İhracatçı Birlikleri olarak, ağustos ayında Türkiye'nin genel ihracat artışının yaklaşık 4 katı bir oranda ihracat artışı yakaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yılın 8 ayına baktığımızda, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatımızı yüzde 3 artırarak 210 ülkeye 4 milyar 700 milyon dolarlık ihracat yaptığımızı görüyoruz. İİB olarak, ağustosta değer bazında en fazla Norveç'e ihracat yaptık. Norveç'e yaptığımız ihracat, feribot ve gemi tipleri ihracatından oluşuyor. İİB olarak, başarılı bir ay geçirdiğimizi söyleyebilirim. Dünyanın dört bir yanındaki fuarlar için düzenlediğimiz Türk milli katılım organizasyonlarımız, alım heyetlerimiz ve Ur-Ge faaliyetlerimiz gibi yoğun ihracat gündemimiz ile eylül ayı için de ihracat artışı öngörüyoruz."

Muhabir: Furkan Gençoğlu



