İstanbul Havalimanı, 2 uluslararası havalimanı ile anlaşma yaptı

İstanbul Havalimanı, her yıl milyonlarca yolcunun seyahat ettiği Çin Halk Cumhuriyeti'nden Şanghay Pudong ve Şanghay Hongqiao Uluslararası Havalimanları'nın bulunduğu Şanghay Havalimanı Otoritesi, Güney Kore'den ise Incheon Uluslararası Havalimanı ile mut

İstanbul Havalimanı, 2 uluslararası havalimanı ile anlaşma yaptı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı, Çin Halk Cumhuriyeti ve Güney Kore'nin uluslararası havalimanlarıyla anlaşmalar imzaladı.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, her yıl milyonlarca yolcunun seyahat ettiği Çin Halk Cumhuriyeti’nden Şanghay Pudong ve Şanghay Hongqiao Uluslararası Havalimanları’nın bulunduğu Şanghay Havalimanı Otoritesi, Güney Kore'den ise Incheon Uluslararası Havalimanı ile mutabakat zaptı imzaladı. İstanbul Havalimanı, söz konusu anlaşmaların yanı sıra Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı ve yakın zamanda hizmete açılan Pekin Daxing Uluslararası Havalimanı'yla da "kardeş havalimanı" anlaşmaları gerçekleştirdi.

Türkiye ile Güney Kore ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında havacılık özelinde bilgi köprüsünün kurulması amacıyla iş birliği anlaşmaları imzalandı. İstanbul Havalimanı ile söz konusu havalimanları arasında karşılıklı etkin iletişim, bilgi paylaşımı, personel rotasyon eğitimi, ortak pazarlama faaliyetleri konularında anlaşmalara varılırken, düzenlenen ortak toplantılarda ise müşteri deneyim hizmetlerinin geliştirilmesi hususunda da iş birliğine gidilmesi kararlaştırıldı.

Taraflar, aralarındaki ilişkiyi geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla havalimanı yönetimi, işletimi ve genel iş tecrübelerinden faydalanmanın yanı sıra terminal yönetimi, hava tarafı yönetimi, ticari yönetim, mimari tasarım, rota geliştirme ve elektronik yöntemler ile ilgili karşılıklı bilgi paylaşımlarında da bulunabilecek.

İstanbul Havalimanı'nın danışmanı olan ve 2018 verilerine göre dünyanın en iyi havalimanları sıralamasında 3. sırada yer alan Güney Kore'nin en büyük havalimanı Incheon Uluslararası Havalimanı, 68 milyonun üzerindeki yolcu sayısı ile 18'inci, kargo sıralamasına göre de 4'üncü en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin en önemli havalimanlarından olan Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı ise 100 milyondan fazla yolcu ile dünyada 2'nci, kargo sıralamasına göre de 16'ncı en büyük havalimanı konumunda bulunuyor.

Şanghay Havalimanı Otoritesi'ne bağlı havalimanlarından Şanghay Pudong Havalimanı ise 74 milyonluk yolcu sayısıyla dünyanın 9'uncu, kargo sıralamasına göre ise 16'ncı en büyük havalimanı olarak ön plana çıkıyor. Yakın zamanda 72 milyon yolcu kapasitesiyle hizmete açılan Pekin Daxing Uluslararası Havalimanı da İstanbul Havalimanı'nın iş birliği anlaşmasına vardığı bir diğer önemli uluslararası havalimanı olarak dikkati çekiyor.


- Çin ile Güney Kore'den uçuş sayıları ve yabancı hava yolu şirketleri artıyor


Türkiye ve Güney Kore arasında haftada 14 uçuş yapılıyor. Bu sayı, Türkiye ve Çin arasında İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite hizmete girmesiyle birlikte 27'den 36'ya çıktı.

2020'de Türkiye ve Çin arasında düzenlenen sefer sayısını 48'e çıkarmak hedefleniyor. China Southern, Lucky ve Sichuan Havayolları'ndan sonra 2020 yazında China Eastern ve Juneyao Havayolları'nın da seferlerini başlatmasıyla İstanbul Havalimanı'na uçuş düzenleyen Çinli hava yolu şirketlerinin sayısının 5'e çıkartılması planlanıyor.


- "Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan noktalar arasında 'hava' yoluyla bağ kuruyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı adına Asya kıtasına yapılan ziyaretlerin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İGA olarak Güney Kore ve Çin'e ziyaretler gerçekleştirerek verimli toplantılar eşliğinde önemli anlaşmalara imza attık. Bildiğiniz üzere Ankara, Pekin ve Seul ile İstanbul ise Şanghay ile kardeş şehirdir. İstanbul Havalimanı adına gerçekleştirdiğimiz bu anlaşmalar kardeşliğimizi daha da pekiştirecektir. Yaptığımız anlaşmalar ile bir anlamda tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan noktalar arasında 'hava' yoluyla bağ kuruyoruz. Bu sayede küresel hub olan havalimanımız ile Türk havacılığı adına geliştirdiğimiz bilgi birikimini uluslararası arenaya taşıyoruz.

Anlaşmalar için tekliflerin söz konusu havalimanlarından gelmesi bizi ayrıca sevindirdi. Çin ve Güney Kore'den yolcular için nasıl daha iyi hizmet vereceğimizi gördük, bunları hayata geçireceğiz. Amacımız, Avrupa'ya akan yolcu trafiğinden çok daha fazla pay alarak ülkemizin turizmine katkı sağlamak. 5 yılda Çin Halk Cumhuriyeti'nden ülkemize 1 milyon turist getirmeyi ve Avrupa'ya seyahat etmekte olan yıllık yaklaşık 15 milyon Çinli yolcunun transfer noktası olarak İstanbul Havalimanı'ndan seyahat edebilecekleri bir ağ yaratmayı hedefliyoruz."

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