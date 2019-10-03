İSTANBUL (AA)- İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu’nda yeni görev dağılımı gerçekleştirildi.



İSO’dan yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Adnan Dalgakıran’ın İSO Yönetim Kurulu’ndaki görevinden istifa etmesinin ardından kurul tarafından belirlenen yeni görev dağılımına göre, Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcılığı görevini İrfan Özhamaratlı, İkinci Başkan Yardımcılığı görevini Sadık Ayhan Saruhan üstlendi.



İSO Yönetim Kurulu’nun son toplantısında belirlenen görev dağılımına göre, Sayman Üyelik görevine Bekir Yelken getirilirken, İSO’nun yeni Yönetim Kurulu Üyesi de Yönetim Kurulu Yedek listesindeki ilk isim olan Yüksel Özyurt oldu.



Yeni görev Dağılımının ardından İSO Yönetim Kurulu, Erdal Bahçıvan-Yönetim Kurulu Başkanı, İrfan Özhamaratlı- Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı, Sadık Ayhan Saruhan-Yönetim Kurulu İkinci Başkan Yardımcısı, Bekir Yelken-Yönetimi Kurulu Sayman Üyesi, Sultan Tepe-Yönetim Kurulu Üyesi, Kemal Akar-Yönetim Kurulu Üyesi, İsmail Cenk Çimen-Yönetim Kurulu Üyesi, Vehbi Canpolat-Yönetim Kurulu Üyesi, Cemal Keleş-Yönetim Kurulu Üyesi, Mustafa Tacir-Yönetim Kurulu Üyesi, Yüksel Özyurt-Yönetim Kurulu Üyesi şeklinde sıralandı.

