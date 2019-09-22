İş Bankası'ndan ön ödemeli dijital kart "MaxiPara Kart"

Banka, ön ödemeli kart markası olan "MaxiPara Kartı" dijitale taşıdı, "Maximum Mobil"den anında kart sahipliğini sağladı

İş Bankası'ndan ön ödemeli dijital kart "MaxiPara Kart"
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - İş Bankası'nın dijital ortama taşıdığı ve anında kullanılabilen ön ödemeli kartlar sayesinde, henüz herhangi bir banka müşterisi olmayanlar da dahil herkes anında banka müşterisi olup fatura ödemeden alışverişe günlük ihtiyaçlarını mobilden yapabiliyor.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, teknolojideki hızlı gelişmeler paralelinde ürün, uygulama ve hizmetlerin dijitalleştirilmesine yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bankamızın dijitalleşme stratejisine uygun olarak attığımız adımların en yenisi, ön ödemeli kart alanında oldu. 'Maximum Mobil' ile İş Bankası müşterisi olsun olmasın herkes, ön ödemeli kart ürünümüz 'MaxiPara Kart' başvurusunda bulunabiliyor ve kart sahipleri başvuru anında üretilen dijital kartlarını anında kullanmaya başlayabiliyor. Bu kart sayesinde, fatura ödemeden alışverişe kadar temel günlük işlemlerini mekan ve zamandan bağımsız olarak mobilden kendi kontrolünde yapabiliyor.

Dijital MaxiPara Kart, 18 yaşından küçük, 12 yaşından büyük çocuklarımızın da sahip olabileceği bir ürün. Aileler, çocuklarına nakit olarak verdikleri harçlıkları 'MaxiPara Kart'a yükleyerek bu kartı çocuklarına verebiliyor, bu kart ile yapılacak harcamaları sektörel bazda kısıtlayabiliyor, kullanım için günün belirli saat aralıklarını seçebiliyor. Böylece harcamalarını karta bağlı olarak takip eden çocuklarımız için genç yaşta finansal okuryazarlılık eğitimi de başlamış oluyor. Tüm Türkiye’nin hizmetine sunduğumuz dijital 'MaxiPara Kart'a 'Maximum Mobil'den anında sahip olunuyor. İsteyen müşterilerimiz MaxiPara Kart’ı fiziksel olarak da talep edebiliyor."

- Dijital MaxiPara Kart


İş Bankası müşterisi olsun ya da olmasın, her akıllı telefon kullanıcısı Maximum Mobil uygulamasını telefonlarına indirerek uygulama içerisinden herhangi bir ücret ödemeden dijital MaxiPara Kart'a sahip olabiliyor. Kullanıcılar, dilerlerse başvuru esnasında fiziksel MaxiPara Kart talebinde de bulunabiliyor. MaxiPara Kart’a İş Bankası Bankamatiklerinden ve şubelerinden para yüklenebildiği gibi, İş Bankası kredi kartı veya Bankamatik kartı olanlar kartlarını kullanarak Maximum Mobil üzerinden de anında para yükleyebiliyor. Karta para aktarma tek seferlik yapılabildiği gibi, düzenli talimat verilerek kartın içinde sürekli belirli bir tutarda para olması da sağlanıyor.

MaxiPara Kart ile Maximum Mobil’den Yemeksepeti siparişi, İstanbulkart yükleme, Cinemaximum bilet alımı, fatura ödeme gibi işlemler hızlı bir şekilde mobilden ayrıca kart bilgisi girmeye gerek olmadan yapılabiliyor. MaxiPara Kart'ını Maximum Mobil üzerinden üreten kişiler, bu kartlarını anında e-ticaret iş yerlerinde kullanmaya başlayabiliyor. Dijital MaxiPara Kart'ların fiziki iş yerlerinde kullanımı ise Android işletim sistemine sahip NFC uyumlu telefonların iş yerindeki banka POS cihazlarına okutulması ile kullanılıyor.

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