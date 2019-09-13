İSTANBUL - Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17'ye indirdi.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, konut alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17 faiz oranı uygulayacak.

Kişiye özel geri ödeme seçenekleri sunan İş Bankası'nın ev kredisi ürünlerine dair detaylara ve kredi koşulları ile ilgili bilgiye "isbank.com.tr", "0850 724 0 724" Telefon Şubesi ve tüm İş Bankası şubelerinden ulaşılabiliyor.