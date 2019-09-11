İş Bankası, Discover ve Diner’s Club kartlarının kabulüne başladı

Banka, ABD’nin önemli ödeme sistemlerinden Discover Financial Services ile yaptığı anlaşmayla Discover ve Diner’s Club kartlarının kabulüne başladı - Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen: - “İş Bankası olarak Türkiye’nin en fazla kart ma

İş Bankası, Discover ve Diner’s Club kartlarının kabulüne başladı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye İş Bankası, ABD’nin önemli ödeme sistemlerinden Discover Financial Services ile yaptığı anlaşmayla Discover ve Diner’s Club kartlarının kabulüne başladı.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, yapılan iş birliği sayesinde, İş Bankası’nın 12 binden fazla e-ticaret noktasında, 400 bini aşkın fiziki iş yerinde ve 6 bin 500’den fazla Bankamatik’te başta ABD olmak üzere 70’den fazla ülkede ihraç edilen ve sayısı 160 milyonun üzerinde olan Discover ve Diners Club logolu kartlarla da işlem yapılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, İş Bankası olarak Türkiye’nin en fazla kart markası kabul eden bankası olduklarını belirterek, "Discover ve Diner’s Club kartların bankamız tarafından kabulüyle birlikte ulaşım, turizm ve perakende gibi birçok alanda hizmet veren üye iş yerlerimizin, başta ABD olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen Discover ve Diners Club kart sahibi misafirlerimize hizmet sunabilmelerine olanak sağlarken, e-ticaret tarafında da iş yerlerimizin hayatını kolaylaştıracak, pazardaki işlem hacimlerini artıracak, hızlı ve güvenli hizmet vermelerini sağlayacak bir çözüm getiriyoruz. Aynı zamanda Discover ve Diner’s Club kart hamillerinin uçak bileti alımı, otel rezervasyonu, alışveriş ve ülkemizdeyken yaygın Bankamatik ağımız ile 7/24 nakit ihtiyaçlarının karşılanması imkânı da sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sınır ötesi ödemelere özel bir önem verdiklerini ve ülkemizdeki işletmelerin küresel sisteme entegre olmalarını desteklemek için elektronik kanallar üzerinden sundukları ödeme çözümlerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması konusunda ciddi gayret sarf ettiklerini vurgulayan Sezen şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu hamleyle fiziki POS’a sahip üye iş yerlerimizin yanında İş Bankası sanal POS üye iş yerlerinin de kabul ağı genişleyerek, tek bir entegrasyon ile dünyada geçerli tüm uluslararası kartları ve bunun yanı sıra 50’nin üzerinde ülkede geçerli olan ve özellikle Avrupa, Rusya ve Çin’de çok yaygın olarak kullanılan 40’a yakın alternatif ödeme yöntemini de kabul eder hale geliyor. Dünyanın önde gelen ödeme sistemlerinden biri olan Discover Financial Services ile yaptığımız bu iş birliğinin, üye iş yerlerine ve kart hamillerine sunduğumuz ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması yönünde önemli bir adım olduğunu, ülkemizdeki işletmelerin yurt dışına açılmasına, sınır ötesi ticaretin kolaylaştırılmasına ve iş yeri hacimlerinin artmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum.”

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