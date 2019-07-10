HATAY (AA) - Yaş meyve ve sebze ihracatını artırmaya yönelik Antexpo AŞ tarafından Antalya'da 16-19 Ekim'de ikincisi düzenlenecek olan Yaş Sebze, Meyve, Depolama, Ambalaj ve Lojistik Fuarı (Interfresh Eurasia 2019) tanıtım toplantısı Hatay'da gerçekleştirildi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Başkanı Nejdet Sin, Antakya'da bir otelde düzenlenen toplantıda AKİB olarak Türkiye'de fuarların başarılı olmasını istediklerini belirtti.

Sin, AKİB olarak 3 farklı uluslararası fuara destek verdiklerini ve milli katılımını organize ettiklerini kaydetti.

Antexpo AŞ Genel Müdürü Murat Özer ise ilki geçen yıl 12 bin metre kare alanda düzenlenen Yaş Sebze, Meyve, Depolama, Ambalaj ve Lojistik Fuarı'nın Türkiye'nin tüm bölgelerinden katılımın olduğunu ve tüm yaş sebze ve meyve ihracatçı birliklerinin desteğini aldığını söyledi.

Özer, geçen yıl gerçekleşen fuara 26 ülkeden ziyaretçilerin katıldığını ve bu yılda hedeflerinin daha fazla ülkeden ziyaretçi sayısıyı yükseltmek olduğunu kaydetti.