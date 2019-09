.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

ANTALYA/MUĞLA - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Thomas Cook'un iflasına ilişkin, "Türkiye'de 40 bin civarında İngiliz turist vardı, büyük bölümü döndü. Geri kalanı bugün, yarın gidecektir. İngiliz turistler hiçbir şekilde mağdur olmadı, güvenli bir şekilde 72 saattir ülkelerine dönüyor." dedi.

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, tatil için Antalya'ya gelen İngiliz turistler ülkelerine gönderilmeye devam ediyor.

Antalya Valiliğince İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına ilişkin mağduriyetlerin yaşanmaması için Vali Yardımcısı Nurettin Ateş'in başkanlığında oluşturan kriz masası çalışmalarını sürdürüyor. Havalimanında alınan tedbirler kapsamında, tatilini tamamlayan İngiliz turistler güvenli şekilde ülkelerine dönüyor.

Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 178 yıllık geçmişe sahip şirketin iflas etmesinin kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Türkiye'ye yılda 2,5 milyon İngiliz turist geldiğini ve bunun büyük bölümünün Thomas Cook aracılığıyla tatil yaptıklarını aktaran Atmaca, şunları kaydetti:

"Turizm sezonu çok iyi gidiyordu, sayılar çok iyiydi. Dünya devi Thomas Cook iflasını verdi. Türkiye'de 40 bin civarında İngiliz turist vardı, büyük bölümü döndü. Geri kalanı bugün, yarın gidecektir. İngiliz turistler hiçbir şekilde mağdur olmadı, güvenli bir şekilde 72 saattir ülkelerine dönüyor. Thomas Cook'ın iflasının etkileri, 1,5 ay sonra düzenlenecek fuarda daha net belli olacaktır. Sadece Türkiye ile alakalı bir durum değil, Thomas Cook dünya markasıydı."

İngiliz turistler çiçeklerle uğurlandı

Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen uçaklar Dalaman Havalimanı'na geldi.

İngiliz turistler nedeniyle yoğunluk oluşan Dalaman Havalimanında, yolcular sivil havacılık bölümüne yönlendirildi.

Burada İngiltere'den gelen yetkililer tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılan turistler, daha sonra uçuş işlemlerini gerçekleştirdi. Pasaport işlemleri tamamlananlar ise tahsis edilen uçaklara yönlendirildi.

Turistler için havalimanında "Evinizden güle güle gidin. Yine bekleriz" yazısı asıldı ve turistlere Fethiye Turizm Konseyi ve TURSAB Fethiye Şubesi görevlilerince çiçek verildi.

Görevlilerin çiçeklerle uğurladığı İngiliz turistler ise Türkiye ve Muğla'yı çok sevdiklerini seneye tatil için yine geleceklerini ifade etti.

Muhabir: Ayşe Yıldız,Durmuş Genç