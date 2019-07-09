İlk yerli programlanabilir mini drone Arıkovanı'ndan havalanacak

- 35 gram ağırlığında, 65x65 milimetre boyutlarındaki mini drone, 7 dakikaya kadar havada kalabiliyor

İlk yerli programlanabilir mini drone Arıkovanı'ndan havalanacak
Ekonomi
27 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin ilk yerli programlanabilir mini drone’u ESPcopter, hayata geçmek için Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda yerini aldı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell geleceğin teknolojilerine verdiği önemi Türkiye’nin ilk yerli mini drone’unu destekleyerek tekrar gösteriyor.

Girişimcilerin desteklendiği kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda yer bulan ESPcopter isimli drone, meraklılarına kavuşmak için 100 bin TL hedefiyle yola çıktı.

Küçük boyutlu, internete bağlanma özelliğine sahip bir drone yazılımı geliştirme kartı olan ESPcopter yaklaşık iki yıllık bir Ar-Ge sonucunda ortaya çıktı.

İnternet erişimi olan her cihazdan kontrol edilebilen cihaz, özel ara yüzleri sayesinde 10 yaşından büyük herkese eğlenerek kodlama öğrenme imkanı sunuyor.

- ESPcopter ile geleceği programlama

Verilen bilgiye göre, son dönemlerin en hızlı gelişen alanları arasında sayılan drone teknolojisi; hava fotoğrafçılığı, haritacılık, askeri uygulamalar, gözlem ve kurtarma operasyonları dahil olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.

Drone’lar yakın gelecekte sadece ulaşım alanında değil kargo taşımacılığı ve tarım gibi pek çok alanda yaygın biçimde kullanılmaya başlayacak. Geleceğin araçları olan drone’lar üzerinden çalışmak isteyenler, ESPcopter’in özellikleri sayesinde algoritmalar ve programlama konusunda kendilerini geliştirme imkanına sahip olacak.

Ayrıca, geliştirme kartı olarak da kullanılabildiği için meraklıları, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar programlama öğrenebilecek.

- Kişiselleştirilmiş drone deneyimi

ESPcopter, internete bağlanabilme özelliği ile telefon veya bilgisayarlar üzerinden IoT (Nesnelerin interneti) projeler üzerine çalışmayı mümkün kılıyor. Ayrıca drone uçurmayı öğrenmek isteyenler, buradaki kontrol etme yollarından birini kullanabilecek.

7 dakikaya kadar uçuş süresi olan 35 gram ağırlığındaki drone, herhangi bir yazılım kurulumuna gerek kalmadan internet tarayıcıları üzerinden kontrol edilebileceği gibi, IoT platformu üzerinden telefon kontrol uygulaması yapmaya imkan tanıyor.

65x65 milimetre boyutlarındaki mini drone’u bilgisayara bağlayarak oyun konsolları, fare ve klavye gibi araçlarla da kontrol etmek mümkün oluyor.

Sadece programlanabilir bir drone olmayan ESPcopter'e geliştirme modülleri ile yeni özellikler eklenebiliyor. Çoklu mesafe modülü ile ESPcopter’e el ile kontrol ya da çarpışma önleme sistemi, optik akış sensörü ile de otonom uçma ve yükseklik sabitleme özellikleri eklenebiliyor.

Diğer ESPcopter modülleri ile de ESPcotper, ışık şovları yapabilen, müzik çalabilen, havanın sıcaklık, nem ve basınç değerlerini ölçebilen bir drone haline gelebiliyor. Dolayısıyla hem kullanım şekli, hem kumanda etme yöntemleri hem de görüntüsü itibariyle her anlamda kişiselleştirilmiş bir drone deneyimi vadediyor.

Verilen bilgiye göre, ürünün Arıkovanı'ndaki hedefine ulaşması ve seri üretime geçebilmesi için 34 gün ve 62 bin TL kaldı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA DİŞ HEKİMLİĞİ ÇITAYI YÜKSELTTİ
Isparta'da kaçak kazı yapan kişilere Jandarmadan suçüstü
Isparta'da 3, 4 ve 6 saat süreyle kesinti olacak
Isparta'daki ikinci el araç ticareti yapanlar dikkat!
Isparta'daki kaplumbağaların neden öldüğü tespit edildi
İşte madde madde Türkiye'nin 11. Kalkınma planı
Kamuya 43 bin kişi alınacak
24 SAAT AÇIK AVM 32 BY BAKKAL!
Isparta'nın Lavanta Bahçeleri TRT Haber'de
Isparta'da uyuşturucu operasyonu...
Isparta'da yolu daraltan bina yıkıldı!
Çok nadir görülen kalp hastalığına Isparta'da teşhis konuldu
"Isparta lavanta kokuyor"
Yargıtay'dan emsâl karar; o paralar haczedilemeyecek
Ehliyet ve kimliğini değiştirmeyenler dikkat!
Rosemix saf, doğal şifalı lavanta ürünleri
Isparta-Antalya yolunda trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Uçmayı öğrenirken yere düşen karga emin ellerde
Eşsiz Doğa Manzarasıyla Kuzukulağı Yaylası
Isparta'da arazi yangını
Isparta'daki kaçak içki operasyonunda sıcak gelişme
Türker AVM'den indirim!
Isparta'da cep telefonu için her şey Telalem'de
Isparta'da sosyal medyada terör propagandası: 13 gözaltı
Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta-Antalya yolunda trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralıIsparta-Antalya yolunda trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı07 Temmuz 2019
Isparta'da istihdam garantili kurs açılacakIsparta'da istihdam garantili kurs açılacak04 Temmuz 2019
Yargıtay'dan emsâl karar; o paralar haczedilemeyecekYargıtay'dan emsâl karar; o paralar haczedilemeyecek07 Temmuz 2019
Isparta'da arazi yangınıIsparta'da arazi yangını06 Temmuz 2019
Bir doğa harikası Lavanta Kokulu Köy'de görsel şölenBir doğa harikası Lavanta Kokulu Köy'de görsel şölen05 Temmuz 2019
Ehliyet ve kimliğini değiştirmeyenler dikkat! Ehliyet ve kimliğini değiştirmeyenler dikkat! 07 Temmuz 2019
Kim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı listeKim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı liste04 Temmuz 2019
Isparta'da FETÖ/PDY operasyonuIsparta'da FETÖ/PDY operasyonu05 Temmuz 2019
Gürelli Çiftliği, yumurta üretim tesisini tanıttıGürelli Çiftliği, yumurta üretim tesisini tanıttı04 Temmuz 2019
Çok nadir görülen kalp hastalığına Isparta'da teşhis konulduÇok nadir görülen kalp hastalığına Isparta'da teşhis konuldu08 Temmuz 2019
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli olduMemur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu03 Temmuz 2019
HERKES AKIN EDİNCE ŞOKELMA YOK SATTIHERKES AKIN EDİNCE ŞOKELMA YOK SATTI04 Temmuz 2019
"Isparta lavanta kokuyor""Isparta lavanta kokuyor"07 Temmuz 2019
Konut kredisi faizleri geriledi! Binlerce TL cepte kalacakKonut kredisi faizleri geriledi! Binlerce TL cepte kalacak04 Temmuz 2019
Isparta'da elektrikli bisikletler için şarj cihazı ve akü kampanyasıIsparta'da elektrikli bisikletler için şarj cihazı ve akü kampanyası03 Temmuz 2019
Isparta'da yolu daraltan bina yıkıldı!Isparta'da yolu daraltan bina yıkıldı!08 Temmuz 2019
Isparta'da sosyal medyada terör propagandası: 13 gözaltıIsparta'da sosyal medyada terör propagandası: 13 gözaltı05 Temmuz 2019
Royal Restaurant'tan bir kampanya daha geldiRoyal Restaurant'tan bir kampanya daha geldi02 Temmuz 2019
Isparta’da 6 saat süreli planlı elektrik kesintisi Isparta’da 6 saat süreli planlı elektrik kesintisi 05 Temmuz 2019
Isparta'nın Lavanta Bahçeleri TRT Haber'deIsparta'nın Lavanta Bahçeleri TRT Haber'de08 Temmuz 2019