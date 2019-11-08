İlik nakli sonrası beslenmeye dikkat

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Kemik İliği Ünitesi sorumlusu Prof. Dr. Sema Anak: - "İlik nakli olan hastalarımızın enfeksiyon riskinden korunmak için belli gıdalardan uzak durması gerekiyor. Hastalarımız hijyen kurallarına uygunluğundan emin olm

İlik nakli sonrası beslenmeye dikkat
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Kemik İliği Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Sema Anak, ilik nakli olan hastaların enfeksiyon riskinden korunmak için belli gıdalardan uzak durması gerektiğini belirterek, "Hastalarımız hijyen kurallarına uygunluğundan emin olmadığı yiyecekleri tüketmemeli." ifadesini kullandı.

Anak, kemik iliği naklinden sonra enfeksiyon riskini önlemek için beslenme noktasında dikkat edilmesi gereken kurallara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İlik nakli olan hastaların enfeksiyon riskinden korunmak için belli gıdalardan uzak durması gerektiğini kaydeden Anak, hastaların hijyen kurallarına uygunluğundan emin olmadığı yiyecekleri tüketmemesi gerektiğini belirtti.

Anak, nakil olan kişi hastanede yatarken buraya dışarı yemek getirilmesine vurgu yaparak "Hastanede yatan hiçbir hastaya dışarıdan yiyecek temini sağlıklı değildir. Bu nedenle yiyeceklerle olan sorunlarda servisin diet uzmanıyla görüşülmeli ve uygun ayarlamalar yapılmalıdır." uyarısında bulundu.

Kemik iliği naklinde hastaların protein kayıplarının oldukça fazla olduğuna değinen Anak, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşlarına uygun beslenme önersek de ilk döneminde tedavilerinin zaten ağız yoluyla alabildikleri çok kısıtlı oluyor. Çünkü bütün ağız ve bağırsak yolları verilen ilaçlara bağlı bir travmadan geçiyor. Bu dönemde hastalarımızı içerikleri ayarladığımız özel mamalar ile ya da damardan besliyoruz. Sindirim sistemi yoluyla yani oral yoldan beslenme düzenine geçildiğinde nasıl besleneceği ise oldukça önem taşıyor. Sıcak işlemden geçmiş yiyecekleri tercih etmelerini istiyoruz."


- "Kaynamış ve pişmiş yemek tercih edilmeli"


Anak, nakil sonrası taburcu olduktan sonra, ailenin yaşadığı ortamda uygun koşullarda hazırlanan yemeklerin en ideal beslenme şekli olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hastalarımıza önerdiğimiz yemek konusunda en önemli kriter 'kaynamış ve pişmiş' olmasıdır dedi. Hekim olarak sorunu çiğ grupta yaşıyoruz. Geleneksel olarak çiğ yemeye eğilimli yerlerde bu beslenme biçimi enfeksiyona neden oluyor. Domates ve salatalık gibi çiğ grubun hijyenik bir şekilde yıkanması zor oluyor, soyularak yenebilir. Marul, çilek, erik, kiraz gibi besinleri de tek tek yıkamak oldukça güç. Ama soyulabilir olan meyveleri yemelerinde sakınca görmüyoruz. Şeftali, portakal, elma, karpuz gibi meyveleri rahatlıkla hijyen kurallarına dikkat ederek tüketebilirler."

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