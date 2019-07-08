"İhracattaki artışın katlanarak süreceğine inanıyoruz"

- VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş: - "Türkiye, üretim sistemleri anlamında, modern ekonominin kurallarını doğru uyguladıkça, ihracattaki artışın da katlanarak süreceğine inanıyoruz"

"İhracattaki artışın katlanarak süreceğine inanıyoruz"
Ekonomi
28 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, "Türkiye, üretim sistemleri anlamında, modern ekonominin kurallarını doğru uyguladıkça, ihracattaki artışın da katlanarak süreceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

VSY Biotechnology'den yapılan yazılı açıklamayla, Türkiye'nin ilk yarı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, medikal alanda en fazla ihracat yaparak, Türkiye birincisi olduklarını ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından İhracatın Yıldızı ödülüne layık görüldüklerini bildirdi.

Türkiye'nin, üretim sistemleri anlamında, modern ekonominin kurallarını doğru uyguladıkça, ihracattaki artışın da katlanarak süreceğini belirten Varlıbaş, şunları kaydetti:

"Türkiye, dünyanın en büyük ilk 20 ekonomisi içerisindeki yerini sağlamlaştıracak ve güçlendirecek ekonomi politikalarını uyguladıkça, ihracat potansiyelinde de artış görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de 2019 yılının ilk 6 aylık ihracatı, yüzde 2,18 artışla 88,2 milyar dolar gerçekleşti. İhracatta belirtilen Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırılması, Türkiye'nin birçok sektörde ileri teknoloji ve bilime dayalı üretim modellerini benimsemesi, genç ve eğitimli nüfusunun fazlalığı, Ar-Ge çalışmalarında üniversite ve sanayi kuruluşlarının iş birliğinin gelişmesi gibi faktörler rol oynamaktadır.

Bu yükselişin 2019 boyunca devam etmesini bekliyoruz. Türkiye'de proaktif, yenilikçi ve esnek yapıya sahip şirketlerin katma değeri yüksek ürünleri üreterek, dünya pazarında söz sahibi olmaya başlamaları, KOBİ’lerin de önünü açarken, geleceğe yönelik olarak Türkiye'yi çok daha büyük bir ülke olmanın da yapı taşlarını oluşturuyor."

Varlıbaş, VSY Biotechnology olarak, sağlık alanına yönelik üretim yelpazesi ile dünyanın yaklaşık 60 ülkesine ihracat gerçekleştirdiklerini aktardı.

Geleceğin sektörü olan biyoteknolojinin güçlenmesinde ve gelişmesinde öncü bir rol üstlendiklerini belirten Varlıbaş, "Dinamik, teknolojiyi yakından takip eden, Ar-Ge'ye önem veren ve eğitimli kadrosuyla çalışmalarını sürdürün VSY Biotechnology, ihracatın daha da gelişmesi yönünde istikrarlı şekilde çalışmalarını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Çok nadir görülen kalp hastalığına Isparta'da teşhis konuldu
"Isparta lavanta kokuyor"
Yargıtay'dan emsâl karar; o paralar haczedilemeyecek
Ehliyet ve kimliğini değiştirmeyenler dikkat!
Rosemix saf, doğal şifalı lavanta ürünleri
Isparta-Antalya yolunda trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Uçmayı öğrenirken yere düşen karga emin ellerde
Eşsiz Doğa Manzarasıyla Kuzukulağı Yaylası
Isparta'da arazi yangını
Isparta'daki kaçak içki operasyonunda sıcak gelişme
Türker AVM'den indirim!
Isparta'da cep telefonu için her şey Telalem'de
Isparta'da sosyal medyada terör propagandası: 13 gözaltı
Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu
Isparta’da 6 saat süreli planlı elektrik kesintisi
Isparta'da kaçak sahte içki operasyonu!
Bir doğa harikası Lavanta Kokulu Köy'de görsel şölen
Isparta'da geçici turizm danışma noktaları
Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 liraya yükseldi
Isparta'da üç saat süreli elektrik kesintisi
Cumhuriyet Tırı Isparta'da
Isparta'da istihdam garantili kurs açılacak
Isparta'da Yetkili Teknik Servisten Anlamlı Destek
Dikkat Çünür'de 6 saat elektrik kesintisi...
Isparta'da Terör propagandası yapan şahıslar tutuklandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriISPARTA ERKEK GİYİMroyal restaurantISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA KASAPLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta-Antalya yolunda trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralıIsparta-Antalya yolunda trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı07 Temmuz 2019
Isparta'da istihdam garantili kurs açılacakIsparta'da istihdam garantili kurs açılacak04 Temmuz 2019
Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi ölü olarak bulunduEğirdir Gölü'nde kaybolan kişi ölü olarak bulundu01 Temmuz 2019
​Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor​Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor01 Temmuz 2019
Isparta'da cep telefonu için her şey Telalem'deIsparta'da cep telefonu için her şey Telalem'de01 Temmuz 2019
Isparta'da arazi yangınıIsparta'da arazi yangını06 Temmuz 2019
Yargıtay'dan emsâl karar; o paralar haczedilemeyecekYargıtay'dan emsâl karar; o paralar haczedilemeyecek07 Temmuz 2019
Bir doğa harikası Lavanta Kokulu Köy'de görsel şölenBir doğa harikası Lavanta Kokulu Köy'de görsel şölen05 Temmuz 2019
Isparta'da Aksu Kuzukulağı FestivaliIsparta'da Aksu Kuzukulağı Festivali02 Temmuz 2019
Kim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı listeKim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı liste04 Temmuz 2019
Ehliyet ve kimliğini değiştirmeyenler dikkat! Ehliyet ve kimliğini değiştirmeyenler dikkat! 07 Temmuz 2019
Gürelli Çiftliği, yumurta üretim tesisini tanıttıGürelli Çiftliği, yumurta üretim tesisini tanıttı04 Temmuz 2019
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli olduMemur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu03 Temmuz 2019
Isparta'da FETÖ/PDY operasyonuIsparta'da FETÖ/PDY operasyonu05 Temmuz 2019
Konut kredisi faizleri geriledi! Binlerce TL cepte kalacakKonut kredisi faizleri geriledi! Binlerce TL cepte kalacak04 Temmuz 2019
HERKES AKIN EDİNCE ŞOKELMA YOK SATTIHERKES AKIN EDİNCE ŞOKELMA YOK SATTI04 Temmuz 2019
Geleneksel 2019 Uluborlu Yağlı Pehlivan GüreşleriGeleneksel 2019 Uluborlu Yağlı Pehlivan Güreşleri02 Temmuz 2019
Isparta Kara Havacılık Okulu'nda yangın çıktıIsparta Kara Havacılık Okulu'nda yangın çıktı01 Temmuz 2019
Isparta'da elektrikli bisikletler için şarj cihazı ve akü kampanyasıIsparta'da elektrikli bisikletler için şarj cihazı ve akü kampanyası03 Temmuz 2019
Isparta'da sosyal medyada terör propagandası: 13 gözaltıIsparta'da sosyal medyada terör propagandası: 13 gözaltı05 Temmuz 2019