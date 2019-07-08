"İhracattaki artışın katlanarak süreceğine inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, "Türkiye, üretim sistemleri anlamında, modern ekonominin kurallarını doğru uyguladıkça, ihracattaki artışın da katlanarak süreceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

VSY Biotechnology'den yapılan yazılı açıklamayla, Türkiye'nin ilk yarı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, medikal alanda en fazla ihracat yaparak, Türkiye birincisi olduklarını ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından İhracatın Yıldızı ödülüne layık görüldüklerini bildirdi.

Türkiye'nin, üretim sistemleri anlamında, modern ekonominin kurallarını doğru uyguladıkça, ihracattaki artışın da katlanarak süreceğini belirten Varlıbaş, şunları kaydetti:

"Türkiye, dünyanın en büyük ilk 20 ekonomisi içerisindeki yerini sağlamlaştıracak ve güçlendirecek ekonomi politikalarını uyguladıkça, ihracat potansiyelinde de artış görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de 2019 yılının ilk 6 aylık ihracatı, yüzde 2,18 artışla 88,2 milyar dolar gerçekleşti. İhracatta belirtilen Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırılması, Türkiye'nin birçok sektörde ileri teknoloji ve bilime dayalı üretim modellerini benimsemesi, genç ve eğitimli nüfusunun fazlalığı, Ar-Ge çalışmalarında üniversite ve sanayi kuruluşlarının iş birliğinin gelişmesi gibi faktörler rol oynamaktadır.

Bu yükselişin 2019 boyunca devam etmesini bekliyoruz. Türkiye'de proaktif, yenilikçi ve esnek yapıya sahip şirketlerin katma değeri yüksek ürünleri üreterek, dünya pazarında söz sahibi olmaya başlamaları, KOBİ’lerin de önünü açarken, geleceğe yönelik olarak Türkiye'yi çok daha büyük bir ülke olmanın da yapı taşlarını oluşturuyor."

Varlıbaş, VSY Biotechnology olarak, sağlık alanına yönelik üretim yelpazesi ile dünyanın yaklaşık 60 ülkesine ihracat gerçekleştirdiklerini aktardı.

Geleceğin sektörü olan biyoteknolojinin güçlenmesinde ve gelişmesinde öncü bir rol üstlendiklerini belirten Varlıbaş, "Dinamik, teknolojiyi yakından takip eden, Ar-Ge'ye önem veren ve eğitimli kadrosuyla çalışmalarını sürdürün VSY Biotechnology, ihracatın daha da gelişmesi yönünde istikrarlı şekilde çalışmalarını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.