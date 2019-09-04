İhracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1,69 artışla 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." dedi.

İhracat rakamları açıklandı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

SİVAS - Ağustos ayı ihracat rakamları, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Sivas Kongre ve Etnografya Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün, 100 yıl öncesinin çok zor şartlarında ülkenin bağımsızlık mücadelesinin "kararlılık sembolü" olmuş Sivas'ta, Sivas Kongresi'nin yapıldığı tarihte bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Birinci Dünya Savaşı'nda onlarca cephede savaşmış büyük ve yorgun bir milletin 100 yıl önce, özgürlüğünden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kesin şekilde ifade ettiği Sivas Kongresi'nin kendileri için iftihar kaynağı olduğunu dile getiren Pekcan, bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere burada toplanan ve karar alan kahramanları saygıyla andığını anlattı.

Pekcan, savaş zaferlerini ekonomik zaferlerle taçlandırmanın öneminde bahsederek, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükselmesinin anahtarının ihracat olduğunu söyledi.

İhracatçılar başta olmak üzere tüm paydaşlarla istişare ederek hazırladıkları ve 29 Ağustos'ta duyurdukları İhracat Ana Planı'ndan bahseden Pekcan, bu planın hedef ürün, hedef ülke, yeni ve yenilikçi ihracatçı yaklaşımı ve küresel tedarik zinciri bakış açısıyla hazırlandığını aktardı.

Pekcan, bu planın, ekonomideki büyük dönüşümü, eğitimli ve küresel becerilerle donanmış bir dış ticaret ailesini Türkiye'ye sunmak üzere hazırlandığını ifade etti.

"Türk ekonomisi uzun yıllar sonra ilk defa cari fazla verdi"

Pekcan, küresel ekonomide son dönemde artan korumacılığa bağlı yaşanan ticaret savaşlarından, küresel büyümenin aşağı yönlü revize edilmesinden, çok taraflı ticaretin terk edilmeye başlanmasından bahsetti.

Türkiye'nin en önemli ihracat pazarları olan AB'nin yüzde 1,3, Almanya'nın yüzde 0,4, İngiltere'nin yüzde 1,3 gibi durgunluk seviyesinde büyümesinin beklendiğini aktaran Pekcan, iş insanlarının ve ihracat ailesinin içinden geçilen bu süreç göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Küresel ekonomide ve AB'de yaşanan ekonomik belirsizliğe ve Brexit sürecine değinen Pekcan, bu küresel gelişmelerin ışığında Türk ekonomisinde önemli gelişmeler yaşandığını bildirdi.

Pekcan, zorlu küresel şartlara rağmen hızla daralan dış ticaret açığı ve başarılı bir turizm sezonu sayesinde yılın ilk yarısında Türk ekonomisinin uzun yıllardır ilk defa cari fazla verdiğini vurguladı.

Cari açığını hızla daraltan ve cari fazlaya geçen Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki borçlanma ihtiyacının da hızla azaldığını dile getiren Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"2018'in tamamında büyümeye net ihracatımızın katkısı 1,9 puan olmuştur. Bu yılın ilk çeyreğinde net ihracatın büyümeye katkısı 12,1 puan, ikinci çeyrekte 7,4 puan olmuştur. Tüm bu gelişmeler ihracatımızın Türk ekonomisi için stratejik önem taşıdığının göstergesidir. Amacımız ihracatımızdaki bu olumlu performansı önümüzdeki yıllara yaymak ve ihracatımızın içerisindeki yüksek teknolojili ve katma değerli ürün ihracatının payını artırmaktır."

İhracat arttı, ithalat azaldı

Pekcan, haziran ve ağustosta uzun bayram tatilleri nedeniyle ihracat rakamlarının etkilendiğini ancak buna rağmen 8 aylık rakamın Cumhuriyet rekoru olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ağustosta uzun süren Kurban Bayramı tatili ve Zafer Bayramı'nın en çok ihracat yaptığımız cuma gününe denk gelmesi nedeniyle daha mütevazi bir artış oldu. Haziranda 9 gün tatil vardı 21 günde ihracatımız yüzde 20 artmasına rağmen haziranda eksi 14'ü gördük. Dolayısıyla iki bayram ayı dışında ihracatımızın performansı dünyadaki tüm olumsuz gelişmelere rağmen yüzde 5,8. Ancak haziran ve ağustos ayları olumsuz etkiliyor. Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1,69 artışla 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatımız da binde 2,7'lik azalmayla 15 milyar 526 milyon dolar olarak gerçekleşti."

Pekcan, böylece ağustosta dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 azalmayla 2 milyar 376 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 84,7 olduğunu söyledi.

En yüksek ihracat Almanya ve İngiltere'ye

Pekcan, yılın 8 ayında ihracatın yüzde 2,9 artış gösterdiğini, ithalatın ise yüzde 16,9 azaldığını belirterek, söz konusu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranının geçen yıl yüzde 69,2 iken bu sene yüzde 85,6'ya çıktığını söyledi.

Bakan Pekcan, "Yine 8 aylık ihracat rakamımız da 117,2 milyar dolarla en yüksek seviyeye ulaşmıştır." diye konuştu.

Ağustosta en fazla ihracatın Almanya ve İngiltere'ye yapıldığını aktaran Pekcan, "Almanya'ya ihracatımız yüzde 0,95 artışla 1 milyar 210 milyon dolar, İngiltere'ye ihracatımız yüzde 12,43 artışla bir milyar 38 milyon dolar, Avrupa Birliği'ne ihracatımız ise yüzde 7,53 artışla 6 milyar 362 milyon dolar olmuştur." dedi.

Pekcan, AB'nin Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı payın yüzde 48,4 pay aldığını ifade etti.

Türkiye'nin ihracatındaki yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 3-4 bandından daha yukarıya çıkarmak zorunda olduklarını vurgulayan Pekcan, bu hedefin öneminden bahsetti.

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