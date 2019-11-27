İSTANBUL - Dijital dönüşüm şirketi IFS Türkiye tarafından organize edilen "IFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi"nde dijital dönüşüm çeşitli yönleriyle ele alındı.

Türkiye adına küresel ölçekte rekabet avantajı yaratmayı hedefleyen şirketleri bir araya getirme amacıyla düzenlenen "IFS Gelecek Yatırımcıları Platformu"nun ilk etkinliği "IFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi" İstanbul'da gerçekleştirildi.

"Global Rekabet İçin Dijital Dönüşüm Stratejileri" başlıklı zirvede, sürdürülebilirlik, global arenada rekabet, dijital dönüşümde insan faktörü, kullanıcı deneyiminde yeni nesil teknolojiler ve teknolojik trendler başlıkları altında dijital dönüşüm tüm boyutlarıyla değerlendirildi.

Zirveye, farklı sektörlerde hizmet veren çok sayıda şirketin temsilcileri katıldı.





- "Şirket kültürü dijital dönüşümün başarısını etkiliyor"





KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, etkinlikte yaptığı konuşmada, dijital dönüşümde başarılı projelerin çeşitli unsurlardan oluştuğunu söyledi.

Bu unsurlardan birinin liderlik unsuru olduğuna dikkati çeken Akarca, dünyada ilk dijital dönüşümü gerçekleştiren şirketlerin halihazırda sektörünün lideri olan başarılı şirketlerden oluştuğunu vurguladı.

Akarca, dijital dönüşümde bir diğer önemli unsurun şirketin kültürüyle alakalı olduğunu anlatarak, "Teknoloji işin en kolay tarafı. Şirketin üst yönetimi eğer ben her konuyu bilmiyorum ve farklı görüşleri de almam lazım diyemiyorsa sorun teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonominin belirsiz olduğu dönemlerde dijital dönüşüm gibi konuların lüks gibi algılanabildiğine işaret eden Akarca, Türkiye'de herhangi bir sektörde üretim yapan bir şirketin benzer ölçeklerde üretim yapan ve ihracatı olan diğer ülkelerdeki şirketlere göre dijital dönüşüme kaç para harcadığının da önem taşıdığını dile getirdi.





- "Ülke olarak dijital dönüşümün oluşturduğu potansiyelden pay almalıyız"





Verinin akıllı bir şekilde kullanılmasının öğrenilmesi gerektiğine değinen Akarca, perakendecilik sektöründe lokasyon seçiminin bile bugün hissi bir şekilde yapıldığını anlattı.

Akarca, önemli olanın birikmiş olan veriden modellerle değer yaratabilmek olduğunu ve teknoloji aklının bu sürece dahil edilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi.

"Bu noktada bize de önemli görevler düşüyor. Bizim mal ya da sistem değil hizmet ve değer satıyor olmamız lazım. Önemli olan ilave teknolojiler satmak değil mevcut teknolojilerden fayda üretmek.

Dünya Ekonomik Forumu'nun bir çalışmasına göre 10 yıl içinde dijital dönüşümle beraber 100 trilyon dolarlık bir potansiyel bulunuyor. Ülke olarak dijital dönüşümün oluşturduğu potansiyelden en az yüzde 1 pay almalıyız. Türkiye'nin genç nüfusu var ve teknik kabiliyeti yüksek gençlerimiz var. Uluslararası şirketler kabiliyetli bu gençleri istihdam ediyor ve ülkeler yetenekli gençlere çeşitli fırsatlar sunuyor."