İSTANBUL (AA) - MotoGP'nin 2019 Dünya Şampiyonası'ndaki 10'uncu yarışının gerçekleştiği Automotodrom Brno Grand Prix'sini Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu olan MotoGP'de, sezonun 10'uncu yarışı Çekya'nın Brno kentindeki 5,5 kilometrelik Automotodrom Brno pistinde 20 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Sezonun ilk 9 yarışının ardından 185 puanla zirvede yer alan Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, Çekya'daki zaferi ile puanını 210'a çıkardı ve genel sıralamadaki liderliğini korudu. Bu birincilikle Marc Marquez, toplamda 76, premier sınıfta ise 50'nci birinciliğini elde etti.





- Formula 1 Dünya Şampiyonası





Dünyanın en çok izlenen motor sporları etkinliği olan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 12'nci yarış Macaristan'da gerçekleşti.

Formula 1'de, sezonun 12'nci yarışı Macaristan'ın, 4 bin 381 metrelik efsanevi Hungaroring pistinde 70 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Sezonun ilk 11 yarışının ardından 162 puanı bulunan Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Macaristan'da ikinci olarak pilotlar klasmanındaki puanını 183'e çıkardı.