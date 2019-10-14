ANTALYA - Antalya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından hibe alarak Manavgat ilçesinde sofralık zeytin fabrikası kuran Havva Taşbaş'ın işletmesinde zeytin hasadına başlandı.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Havva Taşbaş, Manavgat ilçesinde yüzde 50 hibe desteğiyle sofralık zeytin fabrikası kurdu. İşletmede zeytin hasadı başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kadın girişimci Havva Taşbaş da pazarda zeytin satmaya gelen yaşlı bir kişinin ürününü satmakta zorlandığını gördüğünü ve sonrasında zeytin fabrikası kurmaya karar verdiğini kaydetti.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle yüzde 50 hibe desteği aldığını aktaran Taşbaş, desteğin bölge çiftçilerine de büyük katkısının olduğuna işaret etti.

Kurulan fabrika sayesinde üreticilerin elindeki zeytini değerinde satma şansı bulduğunu belirten Taşbaş, "Üreticiler zeytinleri ilçemizdeki fabrikaya getirerek nakliye masraflarından kurtulmuş oluyor. Fabrikaya getiremeyen üreticilerin zeytinlerini biz yerinden kendimiz gidip alıyoruz. Toplamada sıkıntı yaşayan çiftçilere de yardım ediyoruz. Bugün de burada yerinde satın aldığımız zeytinlerin hasadında burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Buradan tüm üreticilerimize ve özellikle kadın girişimcilerimize cesur olmalarını verilen bu desteklerden faydalanmalarını öneriyorum. Kendi hikayemin de yeni girişimleri cesaretlendirmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.