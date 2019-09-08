"Her 100 dolarlık seramik ihracatının 82 doları ülkemizde kalıyor"

Bozüyük ilçesinde, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu tarafından yaptırılan "seramik sağlık gereçleri dördüncü üretim tesisi" törenle hizmete girdi - Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı: - "Türkiye Seramik Federasyonu tarafından hazırl

"Her 100 dolarlık seramik ihracatının 82 doları ülkemizde kalıyor"
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

BİLECİK - Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, seramik sektörünün ihracattaki katma değerinin yüzde 82 ile rekor bir seviyede olduğunu belirterek, "Her 100 dolarlık seramik ihracatının 82 doları ülkemizde kalıyor." dedi.

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubunun "seramik sağlık gereçleri dördüncü üretim tesisi", Bilecik'in Bozüyük ilçesinde törenle açıldı.

Bülent Eczacıbaşı, törende yaptığı konuşmada, Eczacıbaşı Topluluğu olarak küresel rekabetteki güçlerini artırmak üzere faaliyet gösterdikleri her alanda yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

Yeni açılan tesisin kendileri için önemine değinen Eczacıbaşı, şöyle devam etti:

''Gelirlerimiz içinde en büyük paya sahip olan yapı ürünleri grubumuzda 2014-2018 döneminde 203 milyon avro yatırım yaptık. 2019-2020 dönemi için 103 milyon avro tutarında yatırım hedefiyle ilerliyoruz. Bu ürünlerimiz Orta Avrupa, Rusya, İskandinavya, Britanya adaları, Kuzey Amerika ve Hindistan başta olmak üzere cirosunun yüzde 76'sını, 75'ten fazla ülkeden elde ediyor. Açılışını yaptığımız bu tesis, yapı ürünlerinin kalbi ve bizim için çok önemli. Bozüyük'teki ilk seramik fabrika tesisini 1977'de kurduk, bugün ise en iyi tesisimizi devreye alıyoruz. Başta yerel yöneticilerimiz olmak üzere 42 yıldır bizlere kucak açan Bozüyük ve Bileciklilere tüm destekleri için minnettarız."

Eczacıbaşı ve Vitra markalarının, gücünü halktan ve Türkiye'nin geleceğine duyduğu sonsuz güvenden aldığını dile getiren Eczacıbaşı, yeni tesislerinde teknoloji ve insan emeğini harmanlayan yepyeni bir üretim altyapısı kurduklarını aktardı.

Bülent Eczacıbaşı, son teknolojileri barındıran bir sistemle yeni nesil bir üretim tesisi oluşturduklarını ifade ederek, bu yatırımı yapmaya karar vermelerinde yurt dışı pazarlarda büyümelerinin etkili olduğu bilgisini paylaştı.

- "Türkiye seramik ihracatında dünya 5'incisi"

Türkiye'nin önemli bir seramik ülkesi olduğunu ve dünyada ihracatta 5'inci sırada yer aldığını vurgulayan Eczacıbaşı, şunları kaydetti:

"Türkiye Seramik Federasyonu tarafından hazırlanan yerli katma değer raporuna göre, sektörümüz 2009-2018 döneminde 7,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ihracat ülkemize 5,9 milyon dolarlık yerli katma değer sağladı. Gururla paylaşmak isterim ki sektörümüzün ihracattaki katma değer oranı yüzde 82 ile rekor bir seviyede. Her 100 dolarlık seramik ihracatının 82 doları ülkemizde kalıyor. Biz de Vitra markamızın 60 yılı aşkın deneyimiyle Avrupa'da lider sektörler arasında yer alıyoruz, ülkemizin toplam seramik ihracatının yüzde 50'sinden fazlasını gerçekleştiriyoruz. Yapı ürünlerimizin ulaştığı bu gücün ardında, inovasyona yaptığımız yatırım geliyor. Üretim kampüsümüz aynı zamanda tüm sektörler içinde ülkemizin en iyi ikinci Ar-Ge merkezine ev sahipliği yapıyor. Vitra İnovasyon Merkezi son 5 yıldır üst üste kendi sektörünün en iyi Ar-Ge merkezi olarak ödüllendiriliyor."

Eczacıbaşı, daha fazla katma değer yaratarak özellikle uluslararası rekabette avantaj kazanmak için Ar-Ge'ye düzenli olarak yatırım yaptıklarına dikkati çekti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk de 4 coğrafi bölgede toprağı olan Bilecik'in bu yönüyle butik bir il olduğunu belirtti.

Şentürk, 1970'li yıllarda başlayan ve bu bakımdan öncü kuruluşlar arasında yer alan Eczacıbaşı Topluluğunun birkaç firma ile yaptığı yatırımlarla bugün Bilecik'in, 7 organize sanayi bölgesine sahip, ikisinin kurulum çalışmalarını yapan bir il konumunda olduğunu dile getirdi.

Ayrıca törende, Vali Bilal Şentürk ve Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding tarafından Bozüyük'te yaptırılacak 24 derslikli ilkokul projesinin protokolünü imzaladı. Şentürk, eğitime verdikleri desteklerden dolayı Eczacıbaşı'na teşekkür etti.

Daha sonra Vali Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bülent Eczacıbaşı, beraberindekilerle tesisi gezdi.

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