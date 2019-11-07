İSTANBUL - Hepsiburada, teknoloji devi Apple ile iş birliği kapsamında, Türkiye'de Apple ürünlerinin online satın alınabileceği tek resmi e-ticaret satış noktası oldu.

Hepsiburada'nın açıklamasına göre, şirket, müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini yaşatmayı sürdürmek için sunduğu ürün ve hizmetleri her geçen gün yeniliyor ve genişletiyor.

Bu kapsamda Apple ile yeni bir iş birliğine imza atan Hepsiburada, markanın dünyada nadir olarak yetkilendirdiği resmi online platformlardan biri oldu. Böylelikle Hepsiburada, Türkiye'de Apple ürünlerinin online satın alınabileceği ilk ve tek resmi e-ticaret satış noktası durumuna geldi.

Yeni iş birliğiyle müşteriler, Hepsiburada üzerinde özel olarak tasarlanan ayrı bir bölümden alışveriş yaparak Apple deneyimini uçtan uca yaşayabilecek. En yeni model iPhone'lardan Mac bilgisayarlara, Apple Watch'tan Apple TV'ye kadar tüm ürünler, Apple kalitesi ve Hepsiburada güvencesiyle satışa sunuluyor.



Hepsiburada müşterileri Türkiye'de satışı kısa bir süre önce başlayan yeni iPhone modelleri ile yeni nesil Apple Watch Series 5'i de satın alabiliyor.





- "Müşterilerimize özel Apple sayfası hazırladık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine göre sürekli kendilerini yenilediklerini belirterek, bu noktada yeni yatırımlar, iş birlikleri, teknoloji ve inovasyona odaklanmaya devam ettiklerini bildirdi.

Apple ile hayata geçirdikleri yeni iş birliğinin, bu doğrultuda attıkları önemli bir adım olduğunu aktaran Emirdağ, Apple'ın dünyadaki sayılı, Türkiye'de ise ilk ve tek olarak tercih ettiği yetkili online platform olmaktan büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.

Emirdağ, müşterilerinin özel olarak hazırladıkları sayfa üzerinden bir tıkla, evlerinin konforunda Apple kalitesi ve Hepsiburada güvencesiyle diledikleri ürünü alabileceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Üstelik bu sayfayı Apple kullanıcılarının alışkın oldukları tasarım ve satın alma yolculuğuna uygun olarak tasarladık. Özellikle son dönemdeki yenilikçi atılımlarımız ve global iş birliklerimizle müşterilerinizin farklı alanlardaki ihtiyaçlarına cevap verecek yeni modeller üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Apple ile iş birliğimiz Hepsiburada'nın global arenadaki yerinin altını çizen ve önümüzdeki dönemde yazmaya devam edeceği başarı hikayelerinin bir yansıması."