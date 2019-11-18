Helal Fuarı 7'nci kez kapılarını açıyor

İİT Helal Expo ve 5. Dünya Helal Zirvesi, "Tüm Nesiller için Helal: Ailenin ve Gençliğin Önemi" temasıyla 28 Kasım-1 Aralık'ta misafirlerini ağırlayacak.

Helal Fuarı 7'nci kez kapılarını açıyor
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) faaliyetleri kapsamında düzenlenen "7. İİT Helal Expo ve 5. Dünya Helal Zirvesi", 28 Kasım-1 Aralık'ta, "Tüm Nesiller için Helal: Ailenin ve Gençliğin Önemi" temasıyla İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Dünya Helal Zirvesi Organizasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) iş birliğinde ve Discover Events organizasyonunda düzenlenecek.

Yiyecek-içecek, gıda işleme-paketleme, "hotel, restaurant, cafe" (HORECA), kozmetik-kişisel bakım, sağlık ürünleri, İslami finans, medya, kamu kurumları, helal belgelendirme, sivil toplum kuruluşları ve eğitim alanında, 4 gün boyunca 50 ülkeden 400'e yakın profesyonel katılımcıyı, 40 bine yakın ziyaretçiyi ve 9 bine yakın yabancı delegeyi ağırlamaya hazırlanıyor.

İstanbul Yenikapıda 14 bin metrekarelik sergi alanı içerisinde misafirlerine, 25 ülkeden 300’ü aşkın satın alma heyeti ile yüzlerce B2B toplantısına da zemin hazırlayacak olan etkinlik, tüm dünyada 4 trilyon doları aşan helal sektör pazarını payını artırmayı hedefliyor.

"Türkiye'de helal gıda pazarı her yıl yüzde 100 büyüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Helal Zirvesi Organizasyonu Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, Müslüman nüfusunun hızla arttığını belirterek, buna bağlı olarak da tüketim ihtiyaçlarının yükseliş gösterdiğini kaydetti.

Ete, "4 trilyon doları aşkın bir piyasayı şekillendiren helal gıda, İslami finans, helal turizm, muhafazakar moda, helal kozmetik ve ilgili diğer sektörlerden ne yazık ki Türkiye ve birkaç Müslüman ülke, diğer dünya ülkelerine kıyasla çok daha az pay alıyor. Her yıl katlanarak büyüyen bu pazar ile ilgili farkındalık oluşturmak ve ticari potansiyelimizi artırmak için düzenlenen 7. İİT Helal Fuarında, ilgili tüm sektörler bir araya gelerek dünya genelinde getirilen satın alıcılar ile profesyonel bir B2B platformunda buluşuyor. Ayrıca Uluslararası İslami Aşçılar Kupası vesilesi ile yerli ve yabancı şeflerin katılımı, eş zamanlı aynı mekanda gerçekleşen Dünya Helal Zirvesine katılan delegelerin yatırımcı olarak fuar ziyareti şirketler için önemli bir ticari platform oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Katılımcıların taleplerine göre satın almacı profillerin belirlediklerini aktaran Ete, organizasyonla, Türkiye'nin ve Türk markalarının tanıtımına önemli katkı sağladıklarını işaret etti.

Ete, Afganistan'dan Cezayir'e, İngiltere'den ABD'ye, 25 ülkeden katılan 400'ü aşkın firmanın, fuarda, satın alma heyetleri ve yatırımcılarla bir araya gelme fırsatı bulacağını kaydetti.

Helal ekonomisinin yakın zaman içerisinde küresel pazarı şekillendireceğini belirten Ete, "Ülkemiz helal hassasiyetinin yüksek olduğu sayılı ülkelerden. Dünyada her geçen yıl helal konusunda farkındalık artarken ortak standartların varlığının önemi hissediliyor. Türkiye'de ortalama 15 milyar dolara yaklaşan helal gıda pazarı, her yıl yüzde 100 büyüyor. İç pazarın bu yıl yaklaşık 30 milyar doları bulmasını bekliyoruz. Türkiye ihracat tarafında ise hızlı bir büyüme yaşıyor ki bu da bizim için son derece sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.

Helal turizm gelecek 5 yıl içinde 300 milyar dolara ulaşacak

Açıklamada verilen bilgilere göre, 5. Dünya Helal Zirvesi'nde bu yıl da 100'e yakın yerli-yabancı konuşmacı helal sertifikalandırma ve diğer helal sektör konularında sunumlar gerçekleştirecek. Sektörün önemli isimleri Dünya Helal Zirvesi'nde, ortak helal standartlarının önemi, mevcut dünya helal pazarının karşılaştığı zorluklar, fırsatlar ve olası çözümler, İslam ekonomisinde yeni trendler ve helal yaşam tarzı gibi pek çok konuları değerlendirmek üzere bir araya gelecek.

Dünya helal ekonomisi 2017 yılında 4 trilyon dolar hacime sahipken, 2021 yılına kadar 7 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. İslami finansın 3,5 trilyon dolar hacime ulaşması, gıda ve içecek sektörünün 1,9 trilyon doları geçmesi, muhafazakar giyimin ise 243 milyar dolar büyüklüğe ulaşması öngörülüyor.

Helal gıda tüketimi talebi, özellikle turizm sektörünü yakından ilgilendiriyor. Tatil ve seyahat sektöründe dini duyarlılıkların artması, "helal turizm"e ilgiyi artırıyor. Türkiye, bu noktada dünyada şansı en fazla olan ülkelerin başında geliyor. Nitekim, dünyada "helal tatil" hizmeti veren tesis sayısı 350 civarında. Bu tesislerin 150'si Türkiye'de. Tahminlere göre helal turizmin parasal büyüklüğü, gelecek 5 yıl içinde 300 milyar dolara ulaşacak.

Türkiye dışında Endonezya ve Malezya'da bazı girişimciler helal şehir oteller kategorisinde ciddi yatırımlar yapıyor. Türkiye'nin de bu potansiyeli değerlendirmesi halinde, 2023 yılında 20 milyar dolarlık turizm gelirine ulaşması öngörülüyor.

Ergin Garip

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