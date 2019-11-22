ANKARA - Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere stajyer hazine kontrolörü alımı için giriş sınavı yapılacak.

Başvurular, 27 Kasım-12 Aralık tarihlerinde "https://hkkbasvuru.hmb.gov.tr" adresi veya bakanlık internet sayfasında belirtilen link üzerinden gerçekleştirilecek. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak. Yazılı sınav, 28-29 Aralık'ta dört ayrı oturumda Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.