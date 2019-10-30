Hasbahçe Evleri'nde bir ayda 276 konut satıldı

Al Zamil, Seha Yapı, Adese ve Fuzul Yapı ortaklığıyla kurulan ASAF İş Ortaklığı'nın Başakşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirdiği 3. İstanbul Başakşehir projesinin son etabı Hasbahçe Evleri'nde satış başladı - Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahm

Hasbahçe Evleri'nde bir ayda 276 konut satıldı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve ASAF İş Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Akbal, 3. İstanbul Başakşehir projesinin son etabı olan Hasbahçe Evleri'ne ilginin çok yoğun olduğunu belirterek, "Ön satışa çıkalı henüz bir ay olmasına rağmen toplam stokumuzun yüzde 51'inin satışı gerçekleşti. Bir ayda 276 adet daire sattık." dedi.

Al Zamil, Seha Yapı, Adese ve Fuzul Yapı ortaklığıyla kurulan ASAF İş Ortaklığı'nın Başakşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirdiği 3. İstanbul Başakşehir projesinin son etabı Hasbahçe Evleri'nin satışları başladı.

Projenin tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve ASAF İş Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi Akbal, Türkiye'de konut piyasasının her zaman güçlü olduğunu vurgulayarak, geçen yıl dahi tüm zorluklara rağmen 1,4 milyon adede yakın konutun satıldığını bildirdi.

Bu yıl satış adedinin 1 milyonu aşacağını ifade eden Akbal, eylülde 150 bin adede yakın satışla tüm zamanların rekorunun kırıldığını, son çeyrekte bu satış artış hızının süreceğini kaydetti.

Akbal, gayrimenkul sektörünün kendisini istediği gibi anlatamadığını belirterek, otomotiv ve beyaz eşyada düşüşün çok daha yukarılardayken inşaatta kaybın yüzde 15'lerde olduğunu, buna rağmen "inşaat sektörü batıyor" gibi söylemlerin bulunduğunu söyledi.

Mevcut nüfusu 82 milyon olan Türkiye'nin her yıl büyüdüğünü, her yıl 650 bin çiftin evlendiğini, kentsel dönüşümün sürdüğünü dile getiren Akbal, kentlilik oranının her geçen yıl arttığını kaydetti. Akbal, "Dolayısıyla her geçen yıl konut sayısı artıyor. Her yıl 1 milyon civarında yeni konuta ihtiyacımız var." dedi.


- "Kredilerdeki yarım puanlık düşüş 200 bin ek satış getirdi"

Mahmut Akbal, Türkiye'nin dünyada müteahhitlik sektöründe ikinci sırada olduğunu, Türk müteahhitlik firmalarının dünyanın her yerinde proje üstlendiği söyledi.

Bu firmaların Türkiye'de de ciddi projeler yaptığını dile getiren Akbal, "Mega projelerin tamamı Türk inşaat firmaları tarafından yapılıyor. Dolayısıyla Türk firmaları çok iyi. 'İnşaat sektörü batıyor, müteahhitler bırakıyor' gibi haberler sektöre zarar veriyor. Sektör iyi olunca kasap da, tekstilci de gayrimenkule girdi. Bu süreçte onlar ayrılıyor. Bu işin içinde olan, öz sermayesi güçlü olan şirketler varlığını sürdürüyor." şeklinde konuştu.

Akbal, TCMB'nin temmuzdan itibaren faizlerde düşüşe gittiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her düşüş, konut kredisine de yaradı. Konut kredilerinde yarım puanlık düşüş, 200 bin ek satış getirdi. Kamu bankalarıyla gerçekleşen indirimin etkisi çok iyi oldu. Özel bankalar da bu süreçte kamu bankaları gibi indirim yaparsa gayrimenkuldeki canlılık artar. Sektör canlanacak, büyüyecek, yeter ki biraz sabırlı olalım. ABD'de konut satışlarında kredinin yeri çok daha yüksek. Bu alanda Türkiye'nin gidecek daha çok yolu var."


- "Yabancıya satıştan gelir beklentisi 7-10 milyar dolar"

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve ASAF İş Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi Akbal, yabancılara daire satışının markalı konut firmalarının can simidi olduğunu, bu zorlu süreçte sektördeki tüm firmaların yabancılara satış yaptığını anlattı.

Yabancılara konut satışı konusunda hükümetin çok güzel teşvikler hayata geçirdiğini ancak bunun tanıtımının yeterince yapılmadığını belirten Akbal, şunları kaydetti:

"Bu yıl yabancılara satışın 50 bin adede ulaşması bekleniyor. Bu satışlar, 7-10 milyar dolar aralığında gelire tekabül edecek. Bu aslında cari açık veren ülkemiz için çok önemli. Geçen yıl 40 milyon turist ağırlayıp 29,5 milyon dolar hasılat yapmışız. Ancak yabancılara konut satışıyla 10 milyar dolara varan gelir elde edebiliyoruz. Ayrıca, buradan konut alan; oturma grubu, perde, halı ve züccaciye gibi onlarca farklı sektörde alışveriş yaparak onları da canlandırıyor. Bu nedenle ekonomiye ciddi katkı sağladığı için yabancıya satışı teşvik etmemiz lazım."

Akbal, konutta stokların azaldığını, bu süreçte maliyetler arttığı için fiyatların da yükselmesinin beklendiğini ifade etti.

3. İstanbul Başakşehir projesinin son etabı olan Hasbahçe Evleri'ne ilginin çok yoğun olduğunu belirten Akbal, "Ön satışa çıkalı henüz bir ay olmasına rağmen toplam stokumuzun yüzde 51'inin satışı gerçekleşti. Bir ayda 276 adet daire sattık. 3 yıl önce başladığımızda metrekare fiyatları 3 bin 500 lirayken, şu anda 7 bin 500 liraya ulaşmış durumda." dedi.


- "Finansman desteği istihdam kayıplarının önüne geçecek"


ASAF İş Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi ve Seha Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık da İstanbul'daki konut sektörünün gücünü koruduğunu, gayrimenkul sektörü için umut verici gelişmeler yaşandığını ifade etti.

Saylık, inşaatın ekonomiye sağladığı katma değere işaret ederek, "İnşaat, Türkiye'nin itici gücü olmaya devam ediyor. Yeni Ekonomi Programı'nda inşaat ve konut sektörü için yeni adımlar atılacak olması da oldukça değerli. Bu bağlamda, sektörde tamamlanmaya yakın projelere finansman desteğiyle durgunluk kaynaklı istihdam kayıplarının önüne geçilebileceği öngörüsündeyiz." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'in her geçen yıl değer kazandığını ve canlandığını dile getiren Saylık, ilçedeki projeler, ulaşım ve sosyal imkanlara değindi. Yılın 8 ayında Başakşehir'de 6 bin 274 konut satıldığını aktaran Saylık, şunları kaydetti:

"ASAF İş Ortaklığı ile hayata geçirilen 3. İstanbul Başakşehir projemizle, İstanbul'un yeni gözde yaşam alanı Başakşehir'de sizi ailenizle birlikte daha kaliteli bir yaşama davet ediyoruz. Arsa yapısına uygun planlanmış bina yükseklikleri ile fark oluşturan ve mimari bütünlük içinde kurgulanan 3. etaptaki Hasbahçe Evleri, son zamanda aklımıza düşen ama aklımızdan hiçbir zaman çıkmaması gereken deprem gerçeğine uygun olarak deprem yönetmeliğine titizlikle uyularak inşa edildi."


- 524 konut bulunuyor


Verilen bilgiye göre, Hasbahçe projesi 2 etapta 116 bin metrekare alan üzerinde yükseliyor. Büyüklükleri 94-254 metrekare arasında değişen evler, 841 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Fiyatların 1 milyon 441 bin TL'ye kadar çıktığı projede 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri bulunuyor.

Toplam 524 daire bulunan proje, bölgedeki nitelikli konut ihtiyacı nedeniyle büyük ilgi görüyor. Modern mimari tasarımıyla dikkati çeken projenin sosyal olanakları arasında basketbol sahası, golf alanı, restoran, kapalı otopark, yürüyüş parkuru, fitness salonu, bilardo, SPA, çocuk oyun alanları, futbol sahası, yüzme havuzu, güvenlik, kafe, tenis kortu ve kameralı güvenlik hizmeti bulunuyor.

Haziran 2021'de teslim edilmesi planlanan 3. İstanbul Hasbahçe projesi; lokasyon olarak E-5 kara yoluna 12 dakika, TEM'e 5 dakika, Metro Kent'e 2 dakika, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 30 dakika uzaklıkta inşa ediliyor.

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