Haberleşme uydu sayısı 6'ya çıkacak, 3 kıtayı kapsayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Türkiye, yapımı devam eden Türksat 5A, 5B ve 6A'nın hizmete alınmasıyla aktif haberleşme uydularının sayısını 6'ya yükseltecek." dedi.

Haberleşme uydu sayısı 6'ya çıkacak, 3 kıtayı kapsayacak
Ekonomi
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin aktif uydu filosunda halen 3 haberleşme, 3 gözlem uydusu bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ilk uydusunun 10 Ağustos 1994'te fırlatıldığını ve 12 yıl hizmet verdiğini dile getiren Turhan, Türksat 1C uydusundan 14, 2A uydusundan da 15 yıl yararlanıldığını söyledi.

Turhan, aktif uydulardan Türksat 3A, 4A ve 4B'nin haberleşme ihtiyacını karşıladığını ifade ederek, Göktürk-1, Göktürk-2 ve Rasat uydularının ise gözlem yaptığını kaydetti.

Türkiye'nin, 31 derece doğu, 42 derece doğu ve 50 derece doğu olmak üzere üç farklı yörüngede uydu hizmeti verdiğini anlatan Turhan, 31 derece doğu yörüngesine de Türkiye'ye ait uydunun yerleştirilmesinin planlandığını bildirdi. Turhan, şu ifadeleri kullandı:

"Türksat 5A bu amaçla ve yeni frekans haklarının kazanılması için yapılıyor. Türksat 5B ise 42 derece doğu yörüngesindeki kapasiteyi artıracak ve yeni frekans hakları kazandıracak. Bu uyduların yapımı için dünyanın önde gelen firmalarından Fransız-İngiliz ortaklığındaki Airbus D&S, Japonya'dan Mitsubishi Electric Corporation, Kanada-ABD ortaklığındaki MDA/Space Systems Loral teklif verdi. Teknik açıdan yeterli görülen bu 3 firmadan, mali ve yerli katkı anlamında en iyi teklifi veren Airbus D&S ile 9 Kasım 2017'de sözleşme imzalandı. Sözleşmenin hemen ardından uyduların üretimine başlandı."

Türksat 5A ve 5B'nin yapım süreci

Türksat 5A ve 5B uydularının tasarım ve üretim faaliyetlerinin, Airbus D&S firmasının Fransa ve İngiltere'deki tesislerinde, takvime uygun şekilde, sürdürüldüğünü anlatan Turhan, her iki uydunun da "kritik tasarım gözden geçirme" aşamalarının tamamlandığını dile getirdi.

Tasarım fazları tamamlanan uyduların üretim süreçlerinin devam ettiğini kaydeden Turhan, Türksat 5A'nın 2020'de, Türksat 5B'nin de 2021'de uzaya gönderilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Ankara'daki Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test Merkezi'nde yapımı sürdürülen Türksat 6A'nın ise 2021'de tamamlanarak 2022 başında uzayda olmasının planlandığını belirten Turhan, söz konusu 3 haberleşme uydusunun hizmete girmesiyle Türkiye'nin uzaydaki haberleşme uydusu sayısının 6'ya yükseleceğini bildirdi.

Turhan, yeni uydularla sadece yayıncılık alanında değil, uydudan geniş bant internet sağlama kabiliyetinde büyük bir kapasiteye sahip olunacağını da ifade etti.

Bakan Turhan, "Türkiye, 6 uydudan oluşacak uydu filosuyla Asya'da, Türk cumhuriyetleri dahil Çin'e kadar uzanan bölgeye, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan coğrafyaya hizmet verecek." dedi.

Muhabir: Arife Yıldız Ünal


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