Gümrüklerde kaçakçılığa karşı yeni projeler yolda

Gümrüklerde kontrollerin ve kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla, tüm ödemelerin 24 saat kartlı ve elektronik sistemle yapılması sağlanacak.

Gümrüklerde kaçakçılığa karşı yeni projeler yolda
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Limanlara girişte tek kart uygulaması, kara sınır kapıları ve iç gümrüklerde tüm ödemelerin 24 saat kartlı ve elektronik sistemle yapılması, Tek Pencere Sistemi'ne entegre uygulamaların artırılmasıyla gelecek yıl gümrüklerde kontrollerin ve kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgiye göre, uluslararası standartlar ve yükümlülükler çerçevesinde, bürokrasinin ve maliyetlerin azaltılması, ticaretin ve seyahatin kolaylaştırılması, etkin kontrol yöntemleriyle kaçakçılığın önlenmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, gümrük işlemleri için farklı kurumlardan temin edilen belgelerin tek başvuru noktasından elektronik ortamda temin edilmesine yönelik çalışmalar tamamlanacak.

İhracatta 10, ithalatta 15 belgenin Tek Pencere Sistemi'ne entegrasyonu sağlanacak.

"Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü" sahibi firmalara düzenlemelerde öngörülen kolaylıklar sağlanacak.

İthalatta yerinde gümrükleme ve izinli alıcı uygulamasına ilişkin iş akışları oluşturulacak.

Farklı kurumlarca işletilen laboratuvarlardaki mükerrer analizlere neden olan mevzuat gözden geçirilerek, gerekli tüm analizlerin tek numune ve analiz prensibi üzerinden yapılması için adımlar atılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında analiz sonuçlarının paylaşılmasına yönelik veri paylaşımı sağlanacak.

Tek kart uygulaması hayata geçirilecek

Limanlara girişte tek kart uygulamasına geçilecek. Hudut kapılarında görev yapan tüm kurumlarda 24 saat çalışma esası uygulanacak.

Gümrük işlemlerinde etkinliğin artırılmasına yönelik bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılacak.

Gümrük hizmetleriyle ilgili farklı kurumlarca işletilen otomasyon sistemleri entegre edilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Liman Tek Pencere uygulaması tüm limanlarda yaygınlaştırılacak.

Kara sınır kapıları ve iç gümrüklerde tüm ödemelerin 24 saat kartlı ve elektronik sistemle yapılması sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında sistem entegrasyonu tamamlanacak ve sistem tüm gümrük idarelerinde yaygınlaştırılacak.

Veri Yönetimi ve Hedefleme Yazılımı Projesi devreye alınacak

Gümrük kontrollerinde ve kaçakçılıkla mücadelede etkinlik artırılacak. Eşya, taşıt ve yolcu kontrollerinde ileri teknolojiye sahip sistemler imkanlar çerçevesinde çoğaltılacak.

Yerli ve Milli Tarama Sistemi Projesi test aşamasına getirilecek. Kriminal laboratuvarın teknik altyapısı geliştirilecek ve akreditasyonunun sağlanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanacak.

Tarama Ağı Projesi çerçevesinde görüntü paylaşım ağı modülü merkez ve taşra birimlerinde kullanılmaya başlanacak.

Veri Yönetimi ve Hedefleme Yazılımı Projesi hayata geçirilecek. Veri analitiği, hedefleme, veri görselleştirme ve raporlama araçları oluşturulacak.

Dünya Gümrük Örgütü tarafından oluşturulan risk göstergeleriyle uyumlu 25 risk profili oluşturularak sisteme entegre edilecek.

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi firma sayısının gelecek yıl 500'e çıkarılması hedefleniyor. Türkiye'nin sınır ötesi ticaret endeksi sıralamasının 40'a yükseltilmesi, ihracatta yükün kara kapılarında gümrük gözetiminde ortalama bekleme süresinin 4,9 saat olması hedefler arasında yer alıyor.

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