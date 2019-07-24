GÜBRETAŞ, Samsun'daki uygulamayla fındıkta rekor sonuca ulaştı

- GÜBRETAŞ, fındıkta kalite ve verimliliği artırmak amacıyla Samsun'un Terme ilçesinde yaptığı örnek uygulamanın sonuçlarını, düzenlediği bir "Bahçe Günü" etkinliğiyle bölgedeki üreticilerle paylaştı - Toprak analizi sonuçlarına dayalı olarak uygulanan bi

GÜBRETAŞ, Samsun'daki uygulamayla fındıkta rekor sonuca ulaştı
Ekonomi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - GÜBRETAŞ, Samsun'daki uygulamayla Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünü olan fındıkta rekor sonuca ulaştı.

GÜBRETAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, son yıllarda ağırlık verdiği Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği bitkiye ve bölgeye özel gübre çeşitleri ile ülke tarımının geleceği için katma değer üreten GÜBRETAŞ, Türkiye'nin farklı illerinde yaptığı deneme ekimleriyle de bilinçli tarım konusundaki çalışmalarını yaygınlaştırıyor.

GÜBRETAŞ'ın iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırma kapsamında "Bilinçli üretici kazanır" sloganıyla düzenlediği kalite ve verimliliği artırmaya yönelik örnek uygulamalardan biri de Samsun'da fındık bahçesinde yapıldı.

Terme ilçesindeki model üretim alanı çalışmasında, toprak analizi sonuçları, arazi yapısı ve iklim şartları gibi tarımsal üretimi etkileyen faktörleri dikkate alarak geliştirilen bitki besleme ve koruma programı uygulandı. Bu uygulamaların sonucunda hem verim hem de kalite açısından bölge ve Türkiye ortalamasına göre oldukça yüksek bir sonuç elde edildi.

GÜBRETAŞ uzman ziraat mühendislerinin oluşturduğu gübreleme programıyla Terme ilçesinde bir önder üreticiye ait 4 dekarlık alanda yapılan deneme ekiminin sonuçları, düzenlenen "Bahçe Günü" etkinliğinde paylaşıldı.


- Samsun'da geçen yıl fındık üretim oranı 103 kilo oldu


TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin son 10 yıllık fındık verim ortalaması dekar başına 90 kiloya yakın olurken, Samsun bölgesinde geçen yıl bu oran 103 kilo olarak gerçekleşmişti.

GÜBRETAŞ ziraat mühendisleri gözetiminde geçen sonbahardan itibaren örnek uygulamanın yapıldığı Terme'deki fındık bahçesinden ise bu yıl dekar başına 400 kilo fındık elde edilerek rekor sayılacak bir verime ulaşıldı.

Bölge ve Türkiye ortalamasına göre 4 kat verim artışı elde edilmesine katkı sağlayan GÜBRETAŞ, bitkiye ve bölgeye özel gübreleriyle tarımsal üreticilere destek olmaya devam ediyor.

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Kocamanbaşı-Hoylan mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe, Terme Kaymakamı Mehmet Parlak, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği Müdürü Mustafa Doyurucuoğlu, Terme Tarım Müdürü Tuncay Demir, GÜBRETAŞ Samsun Bölge Müdürü Erhan Günal ile bölgedeki kooperatiflerin yetkilileri, ziraat mühendisleri ve önder fındık üreticilerinden oluşan tarım paydaşları katıldı.

"Bahçe Günü" etkinliğinde deneme alanının planlanması ve takibinde görev yapan GÜBRETAŞ uzman ziraat mühendisleri, model bahçede yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Araziden alınan toprak numunelerini GÜBRETAŞ laboratuvarında analiz ettikten sonra bu verilere göre gübreleme programı oluşturup üretici ile paylaşan ziraat mühendisleri, uygulamaların her aşamasında bahçe sahibinin yanında olarak teknik desteği sürdürdüler.

Üreticinin daha önceki yıllarda kullandığı klasik taban gübresi yerine GÜBRETAŞ'ın fındığa özel taban gübresi Çotonak Fertil'den 1 kilo yeterli olacağına karar veren uzman ziraat mühendisleri, yine analiz sonuçlarını dikkate alarak tabandan tek tip besleme yerine bitkinin ihtiyacı olan yaprak gübreleri takviyesi de yaptırdı.

Bahçede gübrelemenin yanı sıra bitki koruma uygulamasını da programlayan GÜBRETAŞ saha ekibi, bu sayede son yıllardaki ani iklimsel değişikliklere bağlı olarak fındıkta yaygınlaşıp verim kayıplarına neden olan külleme ve mildiyö hastalıklarının da önlenmesini sağladı.

Uzman ziraat mühendislerinin önerdiği bu bitki besleme (gübreleme) ve bitki koruma (ilaçlama) programı, fındık bahçesindeki verimi artırdı. Dane sayısı arttı, ikili-üçlü çotanak yerine dörtlü-altılı çotanaklar oluştu.

Dolu ürün sayısı artarken, boş ürün sayısının çok azaldığı gözlemlendi. Ocaktan dökülen ürün sayısı azaldı. İyi bakım sayesinde bahçedeki kalite de artarak ince kabuklu, iri ve içleri dolu fındıklar oluştu.

Doğru zamanda, doğru miktarda, doğru uygulama yöntemiyle bitki beslemesini gerçekleştirerek hastalık ve zararlılara karşı uygun ilaçlar, doğru zaman ve dozda uygulandığında yüksek kalite ve verimin sağlanabileceği belirtildi.


- "GÜBRETAŞ ekibinin yakın ilgisiyle fındık ağaçlarındaki güzel değişimi izledik"


Açıklamada görüşlerine yer verilen üretici Nevzat Savaş, yaklaşık 18-20 yaş ortalamasıyla 110 fındık ocağının bulunduğu bahçede, önce toprak analizi yapıldığını ve buna göre uzman ziraat mühendisleri tarafından kendisine bir program sunulduğunu bildirdi.

Savaş, "Geçen sonbahardan itibaren o programa uygun şekilde bakım, gübreleme ve ilaçlama yaptık. GÜBRETAŞ ekibinin yakın ilgisiyle fındık ağaçlarındaki güzel değişimi de izledik. Ağaçlar daha canlı ve dirençli hale gelirken, yeni sürgün sayısının ve çotanakların arttığını gördük." ifadelerini kullandı.

Savaş, bölge genelindeki çoğu fındık alanına göre daha bakımlı olan bahçesinden geçen yıl dekar başına en fazla 170-200 kilo civarında ürün alırken, bu yıl GÜBRETAŞ ziraat mühendislerinin toprak analizine dayalı hazırladığı gübreleme programını uygulaması sayesinde dekar başına 400 kilonun üzerinde verime ulaştığını aktardı.

Beklentisinin çok üzerinde bir sonuç elde ettiği için mutlu olduğunu belirten Savaş, "Tüm üretici arkadaşlara da bilinçli tarım yöntemlerini kullanmalarını ve yeniliğe açık olmalarını tavsiye ediyorum. Böyle başarılı fındık verimine katkılarından dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


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