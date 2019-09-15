İSTANBUL - e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarını avantajlı kampanyalarla buluşturmaya devam ediyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, 50 kategoride 15 milyon ürüne ev sahipliği yapan GittiGidiyor, kullanıcılarına avantajlı kampanyalar sunmayı sürdürüyor.

16-18 Eylül'de "Gerçek İndirim Günleri" kampanyasını hayata geçiren platform, kullanıcılarına yüzde 70'e varan indirim fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında, süpermarket, yapı market, evcil hayvan ürünleri, kozmetik, ev, dekorasyon, ofis, saat, anne-bebek, giyim, aksesuar, spor outdoor, televizyon, bilgisayar, tablet, beyaz eşya, küçük ev aletleri, cep telefonu, oto lastik, oto ses ve görüntü sistemleri kategorilerinde tüm ürünlerde geçerli olan indirime ek olarak sepette yüzde 10'a varan indirim de kullanıcıları bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, yalnızca seçili ürünlerde değil, 10 farklı kategorideki tüm ürünlerde indirim fırsatı sunacaklarını bildirdi.

Fedar, kullanıcılarına kampanyalarının adında olduğu gibi "gerçek indirimler" sunduklarını belirterek, "Her ay belirli dönemlerde kullanıcılarımızı avantajlı fiyat ve indirimlerle buluşturmayı önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeni kampanyalarla kullanıcılarımıza internetten alışverişin avantajlarını sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.