GittiGidiyor'dan 11 Kasım'da yüzde 75’e varan indirim İSTANBUL - GittiGidiyor, kullanıcılarını kampanyalarla buluşturmaya devam ediyor. GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, platformun 11 Kasım sabahı saat 09.00'da başlayıp aynı gün saat 23.59'a kadar devam edecek "Kazananlar Günü"