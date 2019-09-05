İSTANBUL - GittiGidiyor, Akbank iş birliğiyle düzenlediği kampanya kapsamında Axess kart sahiplerine 15 Eylül'e kadar 100 liraya varan chip-para kazanma şansı sunuyor.

GittiGidiyor'un açıklamasına göre, şirket, Akbank iş birliğiyle kullanıcılarına sunduğu kampanyalara bir yenisini daha ekledi. Platform, Akbank iş birliğiyle gerçekleştirdiği kampanyada Axess kart sahiplerine 100 liraya varan chip-para kazandırıyor.

Kampanya kapsamında 15 Eylül'e kadar Axess bireysel kart sahipleri GittiGidiyor'dan tek seferde yapacakları 500 TL ile 999 TL arasındaki alışverişlerde 50 TL, bin TL ve üzeri alışverişlerde ise 100 TL chip-para kazanıyor.

Kampanyadan bireysel Axess, Wings, Free, Neo ve Akbank sanal kart sahipleri yararlanabiliyor. Ayrıca kampanyaya katılmak isteyen kullanıcıların alışveriş yapmadan önce Axess Mobil üzerinden ilgili kampanya sayfasında yer alan "Hemen Katıl" butonuna tıklaması ve kampanya kapsamında kazanılan chip-paraların en geç 30 Eylül'e kadar Axess üye iş yerlerinde kullanılması gerekiyor.



