İSTANBUL - GittiGidiyor, "Kazananlar Günü" kampanyası kapsamında kullanıcılarını indirimlerle buluşturmaya devam ediyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, bu akşam saat 20.00’den 8 Ekim gecesi saat 23.59'a kadar devam edecek "Kazananlar Günü" kampanyası kapsamında beyaz eşyadan anne bebeğe, kozmetikten süpermarkete 15 farklı kategoride yüzde 70’e varan indirimler Kazananlar Kulübü üyelerini bekliyor.

GittiGidiyor’un sadakat programı Kazananlar Kulübü’ne dahil olmayanlar da Kazananlar Günü özelinde 24.90 TL karşılığında indirimlerden yararlanabiliyor. Tüm ürünlerde en iyi fiyat garantisinin sunulduğu kampanyada popüler ürünler ise sürpriz saatlerde sürpriz indirimlerle kullanıcıları bekliyor.