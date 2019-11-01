İSTANBUL - E-ticaret sitesi GittiGidiyor, 3 Kasım Pazar günü gerçekleşecek olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) yararına koşacak.

Gittigidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, şirket çalışanlarından oluşan 45 kişilik GittiGidiyor Koşu Grubu, maratonun 15 kilometre yarışına katılacak.

GittiGidiyor çalışanlarının bireysel olarak Adım Adım platformu üzerinden toplayacağı bağışlar, WWF-Türkiye’nin Doğa Öncüleri Gençlik Programı’na destek vermek üzere kullanılacak.

WWF-Türkiye Doğa Öncüleri Gençlik Programı ile ortaokul ve lise öğrencilerinin doğayı yaşayarak, severek öğrenip korumalarının yanı sıra grup halinde proje geliştirme ve yönetmede deneyim kazanarak toplumsal dönüşüm ve değişime de öncü olmaları amaçlanıyor.