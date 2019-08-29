GİRSAN'dan yerli tabanca ile silah sanayisine katkı

Giresun'da GİRSAN Silah Sanayi firmasının milli imkanlarla geliştirdiği üstün özellikli tabancalar yurt içi ve yurt dışı pazarına sunuluyor.

GİRSAN'dan yerli tabanca ile silah sanayisine katkı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

GİRESUN - Giresun'da GİRSAN Silah Sanayi firmasının milli imkanlar ve Karadenizli mühendislerin geliştirdiği üstün özelliklerdeki tabancalar, yerli silah sanayisine katkı sağlıyor.

Karadeniz Silah Projesi kapsamında 1994 yılında kurulan ve 2001 yılında özelleştirilen GİRSAN Silah Sanayi, güvenlik güçlerine yönelik kaliteli ürünler geliştiriyor.

NATO'nun belirlediği kriteri aşan "MC 28 SA" adı verilen tabancayla dikkati çeken firma, MC 28 ve Regard MC modelleriyle fark yarattı.

Emniyet teşkilatına 35 bin MC 28 modelini, Jandarma teşkilatına ise 2 bin Regard MC modelini tedarik eden firma, geliştirdiği MC 4 yerli piyade tüfeğinin de seri üretimine hazırlanıyor.

Firmanın Satış Müdürü Mehmet Can Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GİRSAN'ın yerli silah sanayisine kaliteli ve güvenilir ürünlerle 25 yıldır katkı sağladığını söyledi.

Fabrikada tabanca ve yivsiz av tüfeği üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Aksu, yurt içi ve yurt dışındaki güvenlik güçlerine ürün tedarik ettiklerini aktardı.

"Yıllık üretim kapasitesi 120 bin tabanca"

Aksu, yıllık 120 bin tabanca üretim kapasiteleri olduğunu ifade ederek, "Ürünlerimizin çoğu yurt dışına gönderiliyor. Yurt içinde de güvelik güçlerimizin ihtiyacına yönelik tedarik yapmaktayız. Bunlardan en önemlisi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 35 bin adet teslim ettiğimiz polimer gövdeli MC 28 tabancamız." dedi.

MC 28 SA'nın, modern bir silahta olması gereken her türlü emniyet sistemlerini içerdiğine dikkati çeken Aksu, şöyle devam etti:

"Gövdesi kompozit bir plastik malzemeden yapılan oldukça hafif, sürekli şekilde üzerinde taşıyacak personel için oldukça kullanışlı bir tabancamız. Bunun haricinde bizim amiral gemimiz olan Regard Compcat modellerinden ve yine diğer polimer gövdeli olan MC 9 modelimizle güvenlik güçlerinin açtığı ihalelere katılmaktayız ve onlara zaman zaman tabanca tedariki sağlamaktayız."

Aksu, güvenlik güçleri için MC 4 yerli piyade tüfeği projesi üzerinde çalıştıklarını belirterek, bu modelle de fark yaratmak istediklerini aktardı.

"Yeni fabrikayla kapasiteyi 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz"

Savunma sanayisi sektöründe önemli bir yatırımları olduğuna işaret eden Aksu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl yeni fabrika binamıza geçmeyi planlıyoruz. Toplam 20 bin metrekarelik alanda 10 bin metrekare kapalı mekanı olacak. Avrupa'nın en modern silah tesislerinden birini inşa ediyoruz. Yeni fabrikaya geçtiğimizde üretim hattımız daha rahat olacak, kapasitemizi de 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz. MC 4 piyade tüfeğinin seri üretimine de yeni fabrika binamızda kısmetse geçeceğiz."

Aksu, güvenlik güçleri için en kaliteli ve güvenilir silahları sağlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Biz biliyoruz ki tabanca yapmak sadece bir kalite konusu değil, eğer bu silahı güvenlik güçlerine veriyorsanız, aynı zamanda da bir güvenlik konusu, ülkemizin güvenliği hatta bekası konusu, bu hassasiyetle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Belediyesi'nden vatandaşlara önemli duyuru
Isparta'da Sünnet Şöleni ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri
Isparta'da ITB'den Parfüm Bitkileri Çalıştayına Tam Destek
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI
Isparta Belediye Başkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Zam sonrası memurların 2020-2021 maaşları
Isparta Jandarma Komutanlığı'na yeni atama yapıldı
ITB Yönetimi GÜLAR'ı Ziyaret Etti
Isparta Özel İdaresi yapacak protokol imzalandı
Isparta Valisi Seymenoğlu Asfalt Çalışanlarını Yalnız Bırakmadı
Isparta'da sanayi bölgelerinde 4 buçuk saat elektrik kesintisi
​EĞİRDİR BELEDİYESİNDEN YAZ SPOR KURSLARINA DESTEK
Iyaş'tan Geleneksel İndirim Festivali
Kredi çekecekler dikkat! Bankalardan güçlü faiz indirimi bekleniyor
Araç sahipleri dikkat! Paranızın yarısını alıyorlar
Zamlar bugün belli oluyor
Isparta’da uluslararası resim ve keçe sergisi açılışı
Isparta Site Parfümeri'den çok özel makyaj seti kampanyası
Isparta'da 6 saatlik planlı elektrik kesintisi olacak
Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı
Rektör Çarıkçı’nın “Zaferler Ayı” Mesajı
Isparta Milas Mesireliği Yenileniyor
Tatlı su serbest dalış rekorlarının yeni adresi: "Salda Gölü"
Isparta'da O yol genişletilerek, trafiğe açıldı
ISPARTA ZAFER BAYRAMI’NIN 97.YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralıIsparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralı24 Ağustos 2019
Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı Burdur'da son yolculuğuna uğurlandıHababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı26 Ağustos 2019
3 bin muhtar için yeniden sandık3 bin muhtar için yeniden sandık23 Ağustos 2019
Okul kantinlerinde yeni dönem 16 Eylül'de başlıyor!Okul kantinlerinde yeni dönem 16 Eylül'de başlıyor!24 Ağustos 2019
Isparta’da uluslararası resim ve keçe sergisi açılışıIsparta’da uluslararası resim ve keçe sergisi açılışı27 Ağustos 2019
Kamu işçisinin zam oranı belli oldu 2019Kamu işçisinin zam oranı belli oldu 201922 Ağustos 2019
Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı'nın vefatıHababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı'nın vefatı25 Ağustos 2019
Iyaş'tan yeni bir kampanya daha! Iyaş'tan yeni bir kampanya daha! 24 Ağustos 2019
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali 2019Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali 201925 Ağustos 2019
Isparta'da okul bahçelerinde asfalt, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları Isparta'da okul bahçelerinde asfalt, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları 22 Ağustos 2019
Yalvaç'ta sıcak asfalt çalışmaları başladıYalvaç'ta sıcak asfalt çalışmaları başladı23 Ağustos 2019
YÖREX TÜRKİYE 2019 FUARI BAŞLIYORYÖREX TÜRKİYE 2019 FUARI BAŞLIYOR23 Ağustos 2019
Isparta Atatürk Stadyumu için önemli bilgilendirmeIsparta Atatürk Stadyumu için önemli bilgilendirme26 Ağustos 2019
Otomobilde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardıOtomobilde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı25 Ağustos 2019
Isparta Site Parfümeri'den çok özel makyaj seti kampanyasıIsparta Site Parfümeri'den çok özel makyaj seti kampanyası27 Ağustos 2019
Isparta'da yaşlı bakım evi için arsasını bağışladıIsparta'da yaşlı bakım evi için arsasını bağışladı23 Ağustos 2019
Isparta'da geri dönüştürülebilir atık çöpe dikkat çekildiIsparta'da geri dönüştürülebilir atık çöpe dikkat çekildi24 Ağustos 2019
Isparta'da doktorun darbedildiği iddiasıIsparta'da doktorun darbedildiği iddiası23 Ağustos 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu Şehit Ailesini Ziyaret EttiIsparta Valisi Seymenoğlu Şehit Ailesini Ziyaret Etti24 Ağustos 2019
Iyaş'tan Geleneksel İndirim FestivaliIyaş'tan Geleneksel İndirim Festivali28 Ağustos 2019