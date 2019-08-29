GİRESUN - Giresun'da GİRSAN Silah Sanayi firmasının milli imkanlar ve Karadenizli mühendislerin geliştirdiği üstün özelliklerdeki tabancalar, yerli silah sanayisine katkı sağlıyor.

Karadeniz Silah Projesi kapsamında 1994 yılında kurulan ve 2001 yılında özelleştirilen GİRSAN Silah Sanayi, güvenlik güçlerine yönelik kaliteli ürünler geliştiriyor.

NATO'nun belirlediği kriteri aşan "MC 28 SA" adı verilen tabancayla dikkati çeken firma, MC 28 ve Regard MC modelleriyle fark yarattı.

Emniyet teşkilatına 35 bin MC 28 modelini, Jandarma teşkilatına ise 2 bin Regard MC modelini tedarik eden firma, geliştirdiği MC 4 yerli piyade tüfeğinin de seri üretimine hazırlanıyor.

Firmanın Satış Müdürü Mehmet Can Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GİRSAN'ın yerli silah sanayisine kaliteli ve güvenilir ürünlerle 25 yıldır katkı sağladığını söyledi.

Fabrikada tabanca ve yivsiz av tüfeği üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Aksu, yurt içi ve yurt dışındaki güvenlik güçlerine ürün tedarik ettiklerini aktardı.

"Yıllık üretim kapasitesi 120 bin tabanca"

Aksu, yıllık 120 bin tabanca üretim kapasiteleri olduğunu ifade ederek, "Ürünlerimizin çoğu yurt dışına gönderiliyor. Yurt içinde de güvelik güçlerimizin ihtiyacına yönelik tedarik yapmaktayız. Bunlardan en önemlisi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 35 bin adet teslim ettiğimiz polimer gövdeli MC 28 tabancamız." dedi.

MC 28 SA'nın, modern bir silahta olması gereken her türlü emniyet sistemlerini içerdiğine dikkati çeken Aksu, şöyle devam etti:

"Gövdesi kompozit bir plastik malzemeden yapılan oldukça hafif, sürekli şekilde üzerinde taşıyacak personel için oldukça kullanışlı bir tabancamız. Bunun haricinde bizim amiral gemimiz olan Regard Compcat modellerinden ve yine diğer polimer gövdeli olan MC 9 modelimizle güvenlik güçlerinin açtığı ihalelere katılmaktayız ve onlara zaman zaman tabanca tedariki sağlamaktayız."

Aksu, güvenlik güçleri için MC 4 yerli piyade tüfeği projesi üzerinde çalıştıklarını belirterek, bu modelle de fark yaratmak istediklerini aktardı.

"Yeni fabrikayla kapasiteyi 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz"

Savunma sanayisi sektöründe önemli bir yatırımları olduğuna işaret eden Aksu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl yeni fabrika binamıza geçmeyi planlıyoruz. Toplam 20 bin metrekarelik alanda 10 bin metrekare kapalı mekanı olacak. Avrupa'nın en modern silah tesislerinden birini inşa ediyoruz. Yeni fabrikaya geçtiğimizde üretim hattımız daha rahat olacak, kapasitemizi de 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz. MC 4 piyade tüfeğinin seri üretimine de yeni fabrika binamızda kısmetse geçeceğiz."

Aksu, güvenlik güçleri için en kaliteli ve güvenilir silahları sağlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Biz biliyoruz ki tabanca yapmak sadece bir kalite konusu değil, eğer bu silahı güvenlik güçlerine veriyorsanız, aynı zamanda da bir güvenlik konusu, ülkemizin güvenliği hatta bekası konusu, bu hassasiyetle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.