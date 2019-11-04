ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) KOBİ'lerin rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla "KOBİ Finansman Destek Programı" hazırlandığını ifade etti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, "KOBİ Finansman Destek Programı" kapsamında girişimci KOBİ'lere işletme veya makine teçhizat kredisi kullandırılacağını bildirdi.

KOBİ'lerin 3 yıl süreyle istedikleri zaman limitleri dahilinde söz konusu destekten yararlanabileceklerine işaret eden Palandöken, "Girişimciler, 12 aylık vadede sadece anapara ve 3,75 puanlık faiz veya kar payı ödemesi yapacak, 18 aylık planlamada, faiz veya kar payı oranı 4'e çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, kredi üst limitinin 50 bin lira olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"KOSGEB, KOBİ'lerin rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla 'KOBİ Finansman Destek Programı' hazırladı. Girişimcilik eğitimi alan 70 bin kişi bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Kredi de üst limit sadece girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 70 bin liraya kadar çıkabilmektedir. Başvurular ise KOSGEB tarafından belirlenen 3'ü devlet bankası olmak üzere 10 bankadan birine yapılabilecek ve teminat sıkıntısı çeken KOBİ'ler Kredi Garanti Fonuna başvurabilecekler."

Mehtap Yılmaz