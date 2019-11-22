Gıdada bilgi kirliliğine son

Tarım Orman Şurası'nda alınan karara göre, gıdada bilgi kirliliği yaratanlara cezai yaptırım uygulanması için yasal mevzuat çıkarılacak.

Gıdada bilgi kirliliğine son
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Gıda tüketiminde tanım ve çerçevesi belirlenecek şekilde bilgi kirliliği çıkaranlara, cezai yaptırım uygulanması için yasal mevzuat hazırlanacak.

AA muhabirinin Tarım Orman Şurası'nın sonuç bildirgesinden yaptığı derlemeye göre, sektörün yapısını iyileştiren, en az üç yıllık dönemi kapsayacak, çiftçi odaklı, üretim, kalite, ulaşılabilir fiyatlar ve sürdürülebilirliği esas alan yönlendirici bir destekleme sistemi oluşturulacak.

Tarımsal işletmelerde küçük, orta ve büyük ölçekli işletme tanımları yapılarak faaliyetleri planlanacak. Tarımsal üretim planlaması bir devlet politikası haline getirilerek güvence altına alınacak.

Tarım sektörünün en önemli problemi olan risk ve belirsizliğin azaltılması için gelir garantili ürün sigortası çıkarılacak. Üretici örgütlerinin girdi temini, üretim ve pazarlama aşamalarında etkinlikleri artırılacak.

Uzun vadede ortaya çıkabilecek risklerin bertaraf edilmesi, ürün çeşitliliği, dış ticarette sürekliliği sağlama, ürün maliyetlerinin düşürülmesi ve jeopolitik siyaset açısından yabancı ülkelerde stratejik anlamda üretimin teşvik edilmesi için arazi kiralamaları devam edecek. Uluslararası tarım ve orman faaliyetleri kurumsal altyapıya kavuşturulacak.

Bitki ve hayvan hastalıklarıyla etkin mücadelede yerli ilaç ve aşı üretimi teşvik edilecek.

Mera hizmetlerinin yürütülebilmesi, mera niteliği taşıyan alanların tespit ve tahdit çalışmalarının tamamlanması ile buraların üreticiler ve üretici örgütlerine tahsis edilmesi sağlanacak. Mera ıslahında kullanılacak bitki tohumları geliştirme çalışmaları teşvik edilecek.

Kırsal mahallelerde köy yapısı korunacak

Mahalleler, büyükşehir belediyelerince kırsal ve kentsel olarak yeniden yapılandırılacak. Kırsal mahallelerde köy tüzel kişiliği yapısı korunacak. Kırsal yaşamın Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bütüncül ve entegre bir bakış açısıyla koordine edilmesi sağlanacak.

Yetiştiricilikte ve avcılıkta alternatif su ürünleri türleri ile üretim ve verimlilik artırılacak.

İklim değişikliğinin etkilerini izlemeye ve araştırmaya yönelik faaliyetler artırılacak ve olası etkileri engellemeye yönelik eylem planları hazırlanacak. Yeni sulama yatırımlarının ve rehabilitasyon projelerinin gelecek 25 yılda tamamlanması sağlanacak. Tarımsal üretimde ve ormancılık faaliyetlerinde yenilenebilir enerji sistemleri kullanımı yaygınlaştırılacak.

Organik ve organomineral gübre üretimi ve kullanımı teşvik edilerek kimyasal gübre ithalatı ve çevre kirliliği azaltılacak, biyolojik ve biyoteknik mücadele artırılacak.

Kayıt, nakliye, hayvan pazarları ve mezbaha altyapısı yenilenerek, hayvan hareketlerinde etkin kontrol edilmesi sağlanacak.

Tarımda teknoloji kullanımı artacak

Tarımsal verimliliğin artırılması ve kaynakların daha etkin kullanılması için bilişim teknolojisi tarım sektörüne entegre edilecek. Akıllı tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak, akıllı tarım konusunda yetişmiş çiftçi, mühendis ve ara eleman sayısı özel programlarla artırılacak.

Ar-Ge ve inovasyonda kaynakların daha etkin kullanılması için kamu, özel sektör ve üniversiteleri de kapsayacak yeni bir kurumsal altyapı oluşturulacak. Orman yangınlarına müdahalede yüksek teknoloji ve yapay zeka uygulamaları kullanılacak.

Türkiye'de yetiştirilen ve uluslararası piyasalarda yüksek oranda talep gören tarım, gıda ve ormancılık ürünlerinde ihracat gelirlerini artırmak için marka, kalite, standardizasyon, tanıtım ve özendirme çalışmaları desteklenecek. Dünya üretiminde lider konumda bulunulan ürünlerin tanıtım faaliyetleri profesyonel düzeyde yapılacak. Coğrafi işaretli ürünler, markalaşma ve katma değerli üretim ile pazar çeşitliliğini artırılacak.

Gıdada bilgi kirliliğinin tanım ve çerçevesi belirlenecek. Bilgi kirliliği çıkaranlara cezai yaptırım uygulanması için yasal mevzuat çıkarılacak, beslenme okuryazarlığı artırılacak.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen tarım ve ormancılık faaliyetlerinde denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı işte çalışma cezası alan hükümlüler kullanılacak.

Deniz Çiçek Palabıyık

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