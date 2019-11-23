Gelir vergisinin yarısı İstanbul'dan

Türkiye genelinde geçen yıl tahakkuk eden 23,6 milyar liralık gelir vergisinin yüzde 50,06'sı İstanbul'dan elde edildi.

Gelir vergisinin yarısı İstanbul'dan
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Gelir vergisi mükelleflerinden geçen yıl elde edilen 23,6 milyar liralık verginin yarısı İstanbul'dan sağlandı.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 2018 vergilendirme dönemi için 3 milyon 540 bin 136 mükellef tarafından gelir vergisi beyannamesi verildi.

Bu mükelleflerin yüzde 29,69'una denk gelen 1 milyon 50 bin 965'i İstanbul iline kayıtlı. İstanbul'u, yüzde 9,20 payı ve 325 bin 671 mükellefle Ankara, yüzde 7,63 pay ve 270 bin 40 mükellefle İzmir izledi.

Gelir vergisi beyannameleriyle 87 milyar 914 milyon 102 bin 970 lira matrah beyan edilirken, bu tutar üzerinden 23 milyar 617 milyon 67 bin 834 lira vergi tahakkuk ettirildi.

Matrahın yüzde 46,81'ine denk gelen 41 milyar 149 milyon 947 bin 27 lira İstanbul'dan beyan edilirken, Ankara'dan beyan edilen tutar, yüzde 8,39'luk payla 7 milyar 397 milyon 199 bin 214 lira oldu. İzmir'den ise yüzde 7,5'luk paya denk gelen 6 milyar 596 milyon 257 bin 450 liralık beyanda bulunuldu.

Tahakkuk eden gelir vergisinde de ilk sırada İstanbul yer aldı. Tahakkuk eden verginin yüzde 50,06'sına denk gelen 11 milyar 822 milyon 949 bin 798 lirası İstanbul'dan elde edildi. Bu ili, yüzde 8,38'lik pay ve 1 milyar 979 milyon 810 bin 295 liralık vergiyle Ankara izledi. Ankara'nın ardından ise yüzde 7,37'lik pay ve 1 milyar 740 milyon 921 bin 494 liralık vergiyle İzmir geldi.

Gelir vergisi rekortmenlerine yönelik 100 kişilik listede de İstanbul 85 mükellefle ilk sırada yer almıştı.

Kurumlar vergisinde de İstanbul başı çekti

Bu arada geçen yıla ilişkin kurumlar vergisi için 785 bin 656 mükellef tarafından beyanname verildi. Bu mükelleflerin yüzde 37,07'sine denk gelen 291 bin 213'ü İstanbul Vergi Dairesine beyanname verdi. Bu vergi dairesini, yüzde 11,17'lik pay ve 87 bin 744 mükellefle Ankara Vergi Dairesi izledi.

Kurumlar vergisi beyannameleriyle 430 milyar 878 milyon 66 bin 609 lira matrah beyan edilirken, beyan edilen bu tutar üzerinden 85 milyar 262 milyon 503 bin 276 lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.

Beyan edilen matrahın vergi dairelerine göre dağılımında, ilk sırayı yüzde 25,71'lik pay ve 110 milyar 765 milyon 11 bin 44 lirayla İstanbul Vergi Dairesi aldı. Bu vergi dairesini, yüzde 25,02'lik pay ve 107 milyar 799 milyon 381 bin 297 liralık matrahla Ankara Vergi Dairesi, yüzde 20,69'luk pay ve 89 milyar 143 milyon 673 bin 34 liralık matrahla Büyük Mükellefler Vergi Dairesi izledi.

Tahakkuk eden kurumlar vergisinin vergi dairelerine göre dağılımında da yüzde 27,19'luk pay ve 23 milyar 179 milyon 303 bin 608 liralık vergiyle İstanbul Vergi Dairesi ilk sırada yer aldı. Bu daireyi, yüzde 27,06'lık pay ve 23 milyar 70 milyon 773 bin 744 liralık vergiyle Ankara Vergi Dairesi ve yüzde 20,54'lük pay ve 17 milyar 512 milyon 748 bin 981 liralık vergiyle Büyük Mükellefler Vergi Dairesi izledi.

Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde de ilk sırada 48 mükellefle büyük mükellefler vergi dairesi başkanlığı yer aldı.

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