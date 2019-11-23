"Geleceği Yazan Kadınlar" ödül töreni

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: - Türkiye de ekonomik olarak yukarı çıkmak için teknolojiyi kullanmak zorunda. Toplam potansiyelin yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor" - "Biz de Geleceği Yazan Kadınlar’ı Türkiye’nin potansiyelinin yüzde 50’sini ayağa kald

"Geleceği Yazan Kadınlar" ödül töreni
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Türkiye de ekonomik olarak yukarı çıkmak için teknolojiyi kullanmak zorunda. Toplam potansiyelin yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor. Biz de Geleceği Yazan Kadınlar’ı Türkiye’nin potansiyelinin yüzde 50’sini ayağa kaldırmak için tasarladık." dedi.

Turkcell ve TOBB iş birliğiyle hayata geçirilen Geleceği Yazan Kadınlar projesinin 2019 yılı ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamında bu yıl dereceye girenler ödüllerini Emine Erdoğan'ın elinden aldı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, törendeki konuşmasında, Geleceği Yazan Kadınlar'ın teknolojiyi tüketen değil üreten olma yolunda neler yapılabileceğini gösterdiğini söyledi.

24 şehre çıkardıkları eğitimlerin sadece Türkiye içinde kalmadığını, gurur verici şekilde sekiz farklı ülkeden de katılım aldıklarını belirten Erkan, şunları kaydetti:

"Her bir konunun uzmanları tarafından 179 saat eğitim alan 1579 arkadaşım bu programı tamamladı. Yolculuklarında onları desteklemeyi sürdüreceğiz. Teknoloji ve telekom dünyası aslında dünya ekonomisinin taşıyıcı gücü. Hangi sektör olursa olsun, eğer teknoloji kullanılmazsa o sektörde başarı sağlanamaz. Türkiye de ekonomik olarak yukarı çıkmak için teknolojiyi kullanmak zorunda.

Toplam potansiyelin yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor. Biz de Geleceği Yazan Kadınlar’ı Türkiye’nin potansiyelinin yüzde 50’sini ayağa kaldırmak için tasarladık. Daha da güzellerini yaratmak için ekibimizle beraber gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz."


Törende verilen bilgilere göre, 2019 yılının birincileri, Look adlı projeleri ile Şahika Betül Yaylı ve Eda Nur Ersu oldu.

İkinciliği Gamze Hatice Bilen, Derya Uzmay Okutan ve Hazal Çelik'ten oluşan ekibin Engelsiz Ulaşı-n projesi alırken, üçüncülük ödülü de DIGI-TAR projesi ile Büşra Göral'ın oldu.

Ayşe Sena Kayalı ise Deniz Temizleme Aracı projesi ile Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Kazananlara, ödülleri Emine Erdoğan tarafından verildi.

Bilişim sektöründeki potansiyeli ortaya çıkarmak hedefiyle yürütülen Geleceği Yazan Kadınlar'a bu yıl 1600 kadın başvurdu.

Eğitimlerini tamamlayan kadınların 141 projesi il finalinde, 55 projesi ise yarı finalde yarıştı.

Finale kalan 10 proje, yaşamı kolaylaştıran ve dünyaya farklı bir gözle bakmayı sağlayan özgün, ticari gelir sağlayan fikirler arasından belirlendi.


- 2021'e kadar 4 bin kadına eğitim


2017'de yerli insan kaynağıyla fark yaratan nesiller yetiştirmek amacıyla yola çıkan Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'ne şimdiye dek yaklaşık 3 bin kadın başvurdu.

1500'ü aşkın kadın, başlangıçtan ileri seviyeye kadar tüm eğitimleri tamamladı. 2017'de 18 şehirden, 2019'da 24 şehirden kadının projesi hayata geçti.

Verilen bilgiye göre, katılımcılara, 60 saatlik sınıf içi mobil uygulama geliştirme, 52 saatlik online mobil uygulama geliştirme ve 67 saatlik online girişimcilik ve sunum teknikleri eğitimi ile toplam 179 saatlik eğitim sunuluyor.

Eğitimi tamamlayan kadınlar, geliştirdikleri uygulama ile yarışmaya katılmaya hak kazanıyor. Dereceye giren katılımcılar para ödülü, yurtdışı fuar ziyareti gibi ödüllerin yanı sıra Turkcell'de test uzmanı olarak çalışma imkanı da buluyor.

Turkcell’in fonlama uygulaması Arıkovanı'nda iyi fikirler fonlanmaya da açılıyor.

Projede, 2021 yılına kadar yaklaşık 4 bin kadına eğitim imkanı sağlanması ve 200 kadının da test uzmanı olarak yetiştirilmesi planlanıyor.


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