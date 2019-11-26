İSTANBUL - Garanti BBVA'nın kredi kartı Bonus'un, müşterilerinin hayatını kolaylaştıran BonusFlaş uygulaması 4. yılını geride bıraktı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, BonusFlaş'ta, bugüne kadar 38,2 milyon kampanya katılımı, 5,4 milyondan fazla finansal işlem ve 5 milyonun üzerinde ödeme işlemi gerçekleştirildi.

Mobil cihazlar üzerinde toplamda 2,7 milyar kez görüntülenen uygulamada, her 10 kullanıcıdan 8'i uygulamayı tekrar kullanarak, yüzde 80 gibi yüksek bir aktif kullanım trafiği oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu, müşterilerinin BonusFlaş ve GarantiPay'e gösterdiği ilginin her geçen gün artıyor olmasının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Evlioğlu, "Biz de bu ilgiye karşılık verebilmek adına hayatı kolaylaştıran yenilikçi ve teknolojik hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız ile hem Türkiye hem de global platformlarda layık görüldüğümüz ödüller sektörde 'daha iyisini' yapabilmemiz için motivasyonumuzu arttırıyor." ifadelerini kullandı.

Işıl Akdemir Evlioğlu, "2019 yılında teknolojide inovasyona dayalı prestij ödülü PSM Ödülleri'nde 'Müşteri Odaklılık' kategorisinde aldığımız birincilik, Global Business Outlook Awards'da 'Türkiye'nin En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması' seçilmemiz ve en iyi e-ticaret deneyimini yaşatan markaları belirleyen ECHO Awards'da 'Ödeme Sistemleri' kategorisinde GarantiPay ile kazandığımız birincilik, bizler için başarımızı taçlandırdığımız çok anlamlı ödüller oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Evlioğlu, ödeme sistemlerinde yenilikçi ve teknolojik çözümlerle, müşterilerine gelecekte de değer yaratmaya ve onları dijital dünyanın fırsatlarıyla buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.





- "GarantiPay ile bol bonus kazanın!"





Açıklamada verilen bilgilere göre, kullanıma sunulduğu Kasım 2015'ten bugüne sürekli güncellenen ve yeni eklenen fonksiyonlarıyla Garanti BBVA müşterilerinin hayatına değer katan BonusFlaş uygulamasına 2019 yılında kullanıcıların cüzdan taşımadan saniyeler içinde alışveriş işleminin tamamlanabileceği QR ile ödeme özelliği ve kullanıcıların alışveriş yapılan üye iş yerlerinin web sitelerine uygulama içinden yönlendirildikleri "DirektLink" özellikleri eklendi.

Yenilenen Kampanyalar ana sayfası da kullanıcıların, alışveriş tercihlerine uygun sektör ve markaların kampanyalarından çok daha hızlı ve kolay faydalanmasını sağlıyor.

BonusFlaş uygulamasının içinde yer alan, kart bilgilerinin paylaşılmasına gerek kalmadan güvenli ve hızlı bir şekilde ödeme yapılmasına olanak sağlayan GarantiPay ise kullanıcılarına online alışveriş ödemesinde sağladığı hız, kolaylık ve güvenlik standartlarıyla, e-ticaret pazarının en çok tercih edilen ödeme seçeneklerinden biri olmayı sürdürüyor.

Milyonları aşan BonusFlaş kullanıcısı, Türkiye'nin önde gelen web sitelerinin de aralarında bulunduğu 1900'den fazla sitede ve mobil uygulamada GarantiPay ile ödeme yapabiliyor, çeşitli kampanyalardan yararlanabiliyor.

BonusFlaş ülkemizin önde gelen platformlarının yanı sıra, Garanti BBVA kredi kartı sahiplerine gib.gov.tr'de online vergi ödemesi imkanı da sunan ilk cüzdan olarak hizmet vermeye devam ediyor. Kullanıcılar, mayıs ve kasım aylarında gerçekleştirilen, çok sayıda alışveriş sitesi ve mobil uygulamada geçerli "GarantiPay ile bol bonus kazanın!" kampanyalarıyla daha fazla bonus kazanmaya devam ediyor.



